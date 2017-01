Los Frisona Milchschaf se rematarán el martes 7 en la Rural del Prado

Fuente:

Frisona Milchschaf es una raza que "no da trabajo sino corderos", sintetizó el criador Pablo Waksman, al ser consultado por El Observador Agropecuario. Y una gran oportunidad para acceder a esa genética, que se destaca por su precocidad sexual, prolificidad y habilidad materna, será el remate que harán en conjunto INIA Las Brujas y la Sociedad de Criadores de Frisona Milchschaf del Uruguay. La 13ª edición de esta venta se hará el martes 7, desde la hora 15, en la Rural del Prado.Los negocios tendrán la conducción de Zambrano & Cía, con administración propia en un plazo de 180 días libres.En detalle, la oferta de 30 carneros se integra de 10 reproductores de cabaña Lana Blanca –de Pablo Waksman–, dos de ellos de cabaña y ocho de campo; cuatro de la cabaña Cuchilla del Perdido –de Luis Piccone–; y los demás de INIA Las Brujas, todos estos con datos de EPD.Además habrá corderas, una categoría muy difícil de conseguir. Lana Blanca ofrecerá tres de cabaña; y Piccone 15 de campo.El cabañero analizó que en la medida que no haya un cambio muy fuerte en el mercado, con suba muy importante del precio de las lanas, la producción ovina se orientará más a la producción de carne, y la diferencia simpre se logrará con la cantidad de corderos que se puedan producir."Por más que una raza produzca el mejor cordero no podrá competir con otra que produce dos corderos. Por lo tanto, la prolificidad es fundamental, además de una madre que tenga la capacidad de amamantar dos o tres corderos a la vez. Eso lo tiene la Frisona Milchschaf", afirmó Waksman.Además destacó la importancia de la precocidad de la raza. "No tiene sentido tener ovejas todo el año en el campo, cuando podemos tener una raza cuyas hembras al año de vida ya dan el primer cordero. Eso es muy importante en majadas chicas, de pequeños productores, donde más se adapta la raza", afirmó.Por otra parte destacó que Canelones es el único departamento del país donde el stock ovino aumentó. "Es una ovinicultura distinta, orientada a pequeños productores, muy especializados, con una raza que es la Ferrari de la producción de corderos", dijo.Como otras ventajas del Frisona Milchschaf, el cabañero destacó que exige menos mano de obra, ya que no es necesario descolar y desojar, lo que hace más fácil la producción.Señaló que hay mucha gente que quiere empezar a criar la raza ocn animales puros, pero dijo que es muy difícil conseguir hembras, por lo tanto recomendó comprar carneros y cruzar."Las madres de la primera generación en cruzas ya son muy buenas, más precoces y producen mellizos. Incluso hay que tener cuidado porque los machos también son más precoces", señaló.