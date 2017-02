A Pablo Garfinkel no le gusta la soledad de una oficina apartada, por lo que dirige el fondo de inversión regional Tokai Ventures desde un modulo junto a los demás empleados de la empresa. De profesión ingeniero industrial, trabajó en textiles y retail hasta que un día de 2007 llegó al mundo inversor y no se fue más. Es director de Life Cinemas, Twentieth Century Fox en Uruguay y de la organización de apoyo a emprendedores Endeavor. Además, participa como socio de varios fondos de inversión regional.





¿Por qué no tiene oficina propia?

Es un tema de cultura de empresa, estar adentro de la cocina. Apartado en un escritorio no escuchas, no interactúas, no convivís. Las ventajas que te da una oficina propia es cuando tenés problemas para concentrarte, que no es mi caso. También te brinda cierta privacidad en caso de ser necesaria, pero eso lo podés hacer de todas formas. Si precisas charlar en privado, es levantarte e irte.





¿Cómo llega al mundo de las inversiones?

Un poco de forma casual, ya que no tenía ninguna relación con este rubro. Surge a partir de una invitación de un grupo de inversión que me convoca a participar en empresas de alto riesgo en Argentina . Antes estuve vinculado a la industria que es un trabajo muy desgastante. Por varios años hice las dos cosas, pero en un momento uno tiene que poner el foco en una. No se puede hacer todo y hacerlo bien.





¿Por qué en Argentina?

Es el país más emprendedor de Latinoamérica. Las grandes empresas de tecnología salieron de allí. Son tremendamente creativos.





¿Se diferencia en ese sentido con emprendimientos uruguayos?

Allá se empezó algunos años antes; en ese sentido llevan alguna ventaja, aunque no va tanto por ahí. Lo que tiene el emprendedor argentino es que es mucho más arriesgado que el uruguayo, que parte de una cuestión cultural y misma de la sociedad. Una diferencia que se da con otros países es la presencia de más corporaciones, que son buenas escuelas de donde sale gente con muy buenas ideas y una metodología de trabajo. En Uruguay es difícil encontrarte con ese tipo de experiencia.





¿Y qué ventajas se presentan en Uruguay?

En un mercado chico vos podés controlar mejor las distintas variables. La industria del emprendedurismo es mucho de probar y corregir, por lo que en países como Uruguay esa es una ventaja competitiva.





¿Qué característica tiene que tener un emprendimiento para invertir?

Para que un proyecto sea exitoso es clave el timing, la idea y el equipo humano que hay detrás. También nos importa el conocimiento que se tenga del mercado; si estás vinculado al agro que quieras emprender en ese sector.





¿En qué se enfoca después que se asume el riesgo de invertir?

Para crecer tenés que hacerlo en todas las líneas a la vez: financieramente, en capital humano y en cultura. Nosotros aportamos a veces el capital, la experiencia y horas de trabajo.





¿De qué precisa una startup para desarrollarse?

Una de las cosas que se precisa es tiempo, que normalmente está mal evaluado. Todas las cosas que se planifican para seis meses en realidad duran doce. Esa es una de las grandes trampas que tiene ese mundo. Aunque tengas un plan, después la experiencia te va mostrando que tenés que "tunear" el modelo de negocios. Saber pivotear, cambiar y crecer como emprendedor lleva su tiempo. Y a su vez conseguir capital, que lleva aún más tiempo.





¿A qué tipo de empresas apunta en la actualidad?

Tokai Ventures tiene una fortaleza en tecnología y creemos que eso se puede aplicar muy bien a lo off line. Estamos buscando proyectos que conjuguen los dos mundos, el mundo físico con el universo tecnológico. Hoy en el mismo día te podés encontrar con Macy's cerrando tiendas y Amazon abriendo librerías. Es muy cambiante. Planificar la estrategia es casi lo más difícil que tiene una compañía, lo más complejo es ejecutarla. A nivel global nueve de cada diez empresas fallan en la ejecución de la estrategia. A nosotros nos interesan aquellas que tengan agilidad para pivotear, que poco tiene que ver con tamaño, es cuestión de capacidad cultural.





¿Es importante estar en el momento justo?

Lo que ocurre es que la mayoría son empresas basadas en tecnología y rápidamente se commoditizan (se masifican). Si no vas con el timing correcto, dejas con rapidez de ser innovador.

La tecnología correcta en el momento oportuno es la clave para crecer.





¿Netflix dio con el modelo correcto en el momento preciso?