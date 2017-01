Los lanzapelotas automáticos para perros llegaron a Uruguay

iFetch video



Fuente:

La clásica diversión con las mascotas de tirar una pelota y que el perro vaya a buscarla se sofisticó con la invención de un lanzador automático de pelotas. Hasta el momento, en Uruguay no se encontraba este producto, pero la marca iFetch llegó desde EEUU en setiembre y ya se encuentra disponible para quienes buscan mimar a sus mascotas.Adriana Cantore es la responsable de la representación de la marca para Uruguay y Argentina . Es diseñadora gráfica y junto con su marido -y su perro salchicha que oficia de modelo para las fotos de la web- comenzaron a comercializar tres modelos del lanzapelotas."Hay dos que son automáticos y uno que es más interactivo, que se activa cuando pone la pelota en el embudo y la vuelve a largar a una corta distancia. En ese se le debe enseñar al perro a que lo aprenda a usar solo", explicó Cantore.Según la diseñadora, mucha gente piensa que este producto es para que el perro juegue solo, pero sostiene que en realidad "implica un entrenamiento más allá del juego y aunque sea automático el dueño del animal puede interactuar". Además, mencionó que es útil para cuando el perro pasa tiempo solo porque sus dueños no están en la casa o cuando personas mayores están a su cargo y no pueden tirarle una pelota todo el tiempo.Los precios van desde los $ 2.720 el más pequeño, $ 5.800 el mediano y $ 9.130 el más grande. Están pensados para diferentes tamaños de perros y la pelota varía para cada modelo. "El del medio lanza la pelota a 3, 6 y 9 metros de distancia; el grande utiliza pelotas de tenis comunes y está pensado para razas de pequeñas a grandes, y lanza la pelota hasta 12 metros; es bueno para jugar afuera", explicó Cantore.Por el momento, los productos de iFetch se encuentran disponibles en MercadoLibre y en algunos puntos de venta en Montevideo y Salto: Woof Bartola (Salto), Sucan Delivery Según Cantore, lo novedoso y distinto del producto llama la atención de los clientes, lo que ha logrado que el lanzador en estos meses "tenga éxito". "La gente siempre encuentra los mismos productos para entretener a su perro y algo distinto es bien visto", añadió.