Los mayores de 50 vuelven a interesar a las empresas

Atraer a los Millennials -nacidos entre 1980 y 1995-, es una de las preocupaciones de la mayoría de las empresas. Aunque esta generación se haya puesto de moda y esté en el centro de todas las miradas, los más veteranos no han caído en el olvido y tienen un peso importante dentro de las organizaciones.



En este escenario laboral, en el que conviven cuatro generaciones distintas, los Baby Boomer -1945-1964- siguen ocupando puestos relevantes dentro de la empresa y sus decisiones son determinantes dentro de los equipos.

Según el informe Projections for the aging U.S. workforce, en 2020 el 25% de los empleados serán mayores de 55 años. "En la actualidad el porcentaje no es homogéneo en todas las empresas. Está muy relacionado con el sector y la antigüedad de la compañía. Por ejemplo, en las firmas que son puramente digitales su representación es mínima, al contrario de lo que sucede en las multinacionales más antiguas", apunta la directora de la consultora internacional People Excellence, Reyes Minaya.

¿Qué aportan?

En la actualidad, el interés por los más mayores se está incrementando. Aunque haya sido uno de los colectivos más castigados durante la crisis económica, las empresas han vuelto a fijarse en estos profesionales. "Las organizaciones necesitan su experiencia y su capacidad para resolver situaciones delicadas. Es más, se están creando think tanks -laboratorios de ideas- de profesionales sénior, que están dispuestos a aportar su visión de forma más o menos altruista a las compañías", asegura el socio de Soymimarca, Guillem Recolons, quien añade que muchas startup también están empezando a reclamar talento sénior para gestionar asuntos concretos del negocio. Se les demanda así para realizar labores de asesoría y formar parte de los consejos de administración.

La directora de directora de Capital Humano de Deloitte, Idoia de Paz, asegura que "son los líderes tradicionales, aportan know how y un gran sentido de la lealtad. En general, han desarrollado su vida profesional en organizaciones muy jerárquicas en las que han aprendido prácticamente todo lo que saben y, por tanto, cuentan con un conocimiento muy amplio de su compañía".



Nuevo entorno

A los Baby Boomer se les conoce como la generación que funciona bajo el formato de ordeno y mando, y son criticados por ello. Así, han entendido que para que se les tenga en cuenta, deben modificar ciertos aspectos de su forma de trabajar y adaptarse a los nuevos entornos.



Aquellos que ocupan puestos de gerenciamiento se han visto obligados a cambiar su estilo de liderazgo. Han tenido que aprender a gestionar equipos de manera más inclusiva y así conectar con las diferentes generaciones.



Asimismo, tras las crisis económica se han mostrado preocupados por su empleabilidad, ya que les resultaría muy difícil moverse en el nuevo mercado laboral y encontrar un nuevo empleo. En este sentido, uno de sus retos ha sido saber actuar en un mundo digital.







Fuente: Expansión - Ripe