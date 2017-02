Los momentos más destacados de la ceremonia de los Premios Oscar

El conductor Jimmy Kimmel logró una buena actuación, tomando momentos habituales de su programa como los Mean tweets (tuits malvados) o su falsa pelea con el actor Matt Damon para llegar a algunos de los momentos más divertidos de la ceremonia.

La política también se coló con el triunfo de la película iraní The Salesman en la categoría Mejor película extranjera. El director del filme, Asghar Farhadi, se negó a asistir a la ceremonia por la prohibición del gobierno de Trump a los viajeros de seis países de mayoría musulmana (incluido Irán), y envió un comunicado en el que se leía "Los realizadores pueden crear empatía entre nosotros y los otros, una empatía que hoy necesitamos más que nunca".

También el mexicano Gael García Bernal, muy popular en Estados Unidos por su protagónico en la serie Mozart in the Jungle, también realizó un discurso con alto contenido político: "Como mexicano, como latinoamericano, como trabajador migrante, como ser humano, me opono a todo muro".