Los músicos que la rompieron

The Chainsmokers, Michael Giacchino, Zayn y Chance The Rapper se lucieron en el último año

Con una industria que parece tener suficiente lugar para dar lugar a nuevas propuestas musicales año a año, en 2016, hubo varios artistas que, pese a contar con años de carrera, emergieron como nuevas propuestas con reconocimiento y popularidad internacional.





Uno de los artistas jóvenes que se destacó a comienzo de año fue Zayn Malik, exintegrante de One Direction que demostró que podía evolucionar exitosamente de su pasado como sensación adolescente.

En tanto, el rapero estadounidense Chance the Rapper y el dúo de música electrónica pop The Chainsmokers conquistaron a los críticos y a los rankings con propuestas ingeniosas dentro de sus géneros musicales.





Por último, el compositor de bandas de sonido Michael Giacchino se consolidó como el director de música cinematográfica más flamante de Hollywood al dirigir algunos de los taquillazos más relevantes del año.





The Chainsmokers

Al cierre de esta edición, la canción Closer del grupo The Chainsmokers se ubicaba segunda en el ranking global de la plataforma Spotify, superando las 3 millones de reproducciones. Su canción All we know, con la colaboración de Phoebe Ryan, se encontraba en el puesto 20 del mismo listado con 1,7 millones de reproducciones y en aumento.



The Chainsmokers es un dúo de DJs y productores estadounidenses compuesto por Andrew Taggar y Alex Pall. Antes de que su hit de electrónica pop Closer alcanzará en 2016 el puesto número uno del ranking Hot 100 de la publicación Billboard, la banda experimentó un pasaje televisivo menos elogiado, hace dos años, cuando participó del programa de competencia musical American Idol.

Su pasaje por este reality show fue criticado por la actitud de entusiasmo excesivo del dúo, pero gracias a ello y al lanzamiento en enero de 2014 de su hit viral #Selfie, que fue presentado como una canción paródica hacia el género de la música electrónica bailable, The Chainsmokers comenzó a convertirse lentamente en el acto novedoso más popular dentro del ambiente.

all we know

Posteriormente, y gracias a canciones como Roses (de su EP Bouquet, de 2015) y Don't Let Me Down (de su EP College, de 2016) empezaron a liderar los rankings de música electrónica y a convertirse en un grupo de alcance internacional que hoy encabeza festivales a lo largo de Estados Unidos y Europa.

Taggar y Pall dijeron que no planean largar un álbum próximamente y la decisión, que a nivel de recepción en el público se adecua a una industria más inclinada hacia a los singles que a los discos completos, augura un futuro comercialmente exitoso para el dúo para el próximo año.





Michael Giacchino

Michael Giacchino no es un músico emergente, pero el 2016 es el año que lo termina de consagrar como el compositor de bandas sonoras que más brilla de Hollywood. Durante el año, Giacchino se encargó de crear la música de algunos de las películas más taquilleras del año.



Zootopia. La película de Disney estrenada en febrero en Uruguay fue una de los diez films más taquilleros de Try Everything cantada por Shakira y escrita por la cantante Sia y el dúo Stargate. En primer lugar compuso la banda sonora de. La película de Disney estrenada en febrero en Uruguay fue una de los diez films más taquilleros de Estados Unidos según Box Office Mojo y es considerada una de las candidatas más fuertes para ganar el Oscar a Mejor película animada. La banda sonora, que fue grabada por una orquesta de 80 músicos, también incluyó la cancióncantada por Shakira y escrita por la cantante Sia y el dúo Stargate.

Pero la relación entre Giacchino y Disney no terminó con Zootopia. El compositor también trabajó en Doctor Strange, película estrenada en noviembre por los estudios Marvel (empresa que pertenece a Disney); se convirtió en el debut más exitoso dentro de las películas de superhéroes de la compañía. Más recientemente alcanzó otro hito dentro del conglomerado de Disney cuando fue contratado para componer la banda sonora de Rogue One: una historia de Star Wars, la primera película derivada de la popular franquicia de ciencia ficción. Ghiacchino, quien reemplazó al compositor francés Alexander Desplat, contó que solo tuvo un mes para componer la música, que además debía estar a la altura del trabajo venerado de John Williams –quien creó las melodías más reconocibles de la saga–, al mismo tiempo que debía proponer algo nuevo. Por ahora, según las primeras críticas de Rogue One publicadas, Ghiaccino salió airoso.

doctor strange

En 2016 el compositor también trabajó en la música de Star Trek: sin límites y todo señala que 2017 también será un año con mucho trabajo. Entre sus próximos proyectos se encuentran Coco -una película animada de Pixar-, War for the Planet of the Apes y Spiderman: Homecoming, que supone el regreso del superhéroe arácnido a la gran pantalla.





Chance the Rapper

La carrera del rapero de Chicago Chanch the Rapper, cuyo nombre real es Johnathan Bennett, comenzó en 2011. Cinco años después, el artista ya alcanzó el status de reconocimiento suficiente como para ser nominado como Mejor artista nuevo en los próximos premios Grammy, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.



Nominado junto a The Chainsmokers, Kelsea Ballerini, Maren Morris y Anderson .Paak, Chance the Rapper publicó en 2016 su tercer trabajo discográfico titulado Colouring Book, que fue recibido con elogios por parte de la crítica musical internacional y reconocido con tres nominaciones a los Grammy. El álbum, lanzado en mayo de forma gratuita a través de Apple Music, incluye colaboraciones con artistas como Kanye West, Francis and the Lights y Justin Bieber.

chance

Elegido en setiembre por la marca de ropa H&M como el rostro de una nueva colección colaborativa con la marca francesa Kenzo, entre otros de sus logros Bennett también fue elegido como artista del año según el sitio web de la señal MTV. Reconocido detractor vocal de Donald Trump, el rapero fue anunciado recientemente como una de las figuras principales en presentarse en una manifestación programada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color de Estados Unidos, que se hará un día después de la toma del mando presidencial del republicano.

Bennett cerrará su año más exitoso este sábado al participar por segunda vez en su carrera en el programa Saturday Night Live.





Zayn

Zayn Malik, uno de los integrantes de la boy band inglesa One Direction, anunció en 2015 que abandonaba el grupo para tener la oportunidad de "ser un chico normal de 22 años". Hoy, más de un año después de esa decisión, Malik no puede estar más lejos de su objetivo.

Elegido como el artista emergente número 1 de 2016 según la plataforma Spotify, Zayn –quien abandonó el apellido como parte de su nombre artístico– inició el 2016 superando a su anterior banda. El primer sencillo de su carrera solista, Pillowtalk, debutó en enero de este año en el número uno del ranking de Billboard, un récord que el grupo británico nunca alcanzó.

Mind of mine fue presentado por El Observador como un triunfo para el artista gracias a canciones como Pillowtalk, Wrong, Bordersz y Tio. En el Purpose de Justin Bieber, Zayn buscó mostrarse como un cantante adulto y alejado de la imagen de estrella adolescente que acompaña hasta hoy al resto de sus excompañeros de One Direction. Su álbumfue presentado porcomo un triunfo para el artista gracias a canciones como. En el disco , comparable con el álbumde Justin Bieber, Zayn buscó mostrarse como un cantante adulto y alejado de la imagen de estrella adolescente que acompaña hasta hoy al resto de sus excompañeros de One Direction.

zayn

De todas formas, los lazos que lo atan al grupo británico no terminan de cortarse. En setiembre de este año el portal Variety informó que Zayn se encuentra trabajando en una serie de ficción inspirada en sus años con One Direction.

La cadena NBC, en tanto, prepara la serie titulada Boys (Chicos) con la producción de Dick Wolf, uno de los creadores de La ley y el orden. El guión será desarrollado en conjunto entre Malik, Sherri Cooper-Landsman y Jennifer Levin y contará la historia de la formación de una exitosa banda de adolescentes y los problemas adherentes a la fama mundial.

