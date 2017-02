Los otros muros que dividen el mundo

Valla entre México y EEUU

La decisión del novel presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump , de construir un muro en la frontera con México para evitar la inmigración ilegal no es una idea nueva; es más, ya existe una valla que separa a ambos países, ocupa la tercera parte de esa frontera y que fue construida en 1994 durante el gobierno del demócrata Bill Clinton.Pero en otras partes del mundo no es ninguna novedad que existan muros.De hecho, los hubo y los hay, y si para muestra basta un botón, el recuerdo del Muro de Berlín que partía en dos a Alemania surge como una muestra oprobiosa de su alcance.Ese muro, que separaba la margen occidental de la oriental y comunista estuvo en pie desde agosto de 1961 hasta noviembre de 1989.Hoy la realidad marca que en unos 70 puntos en el mundo hay muros divisorios, según reportó la revista Courrier International.Entre estos, figuran el de Siria; el que divide a Marrruecos, Argelia y Mauritania; el que separa a India y Bangladesh; el de Grecia y Turquía; el que separa a las dos Coreas; y el muro en los territorios que dividen a israelíes y palestinos. Estos son solo algunos ejemplos, pero no los únicos.Las barreras entre EEUU y México eran casi nulas hasta que el expresidente Bill Clinton ordenó la construcción de una valla de 1.100 kilómetros entre San Diego y Tijuana. Durante la administración de George Bush y del demócrata Barack Obama, las barreras fronterizas se intensificaron y se les agregó cámaras y focos para realizra un control migratorio más estricto. Ahora, Trump pretende construir un muro a lo largo de la frontera binacional de poco más de 3.000 kilómetros y exige que México lo pague.En India se está construyendo una cerca de alambre de púas alrededor de Bangladesh. Aún no está terminada pero la cortina de metal ya separa a muchas familias y comunidades.Quienes viven en la frontera usualmente tienen su hogar en un país y sus arrozales en el otro.En el camino, los guardias de fronteras armados observan cada movimiento en las torres y a través de los focos.Desde Nueva Delhi se afirma que la valla es necesaria para limitar el contrabando y la migración ilegal por el terrorismo, informó The Guardian. Actualmente hay entre 2 a 20 millones de indocumentados en India.Desde que estalló la guerra civil siria, Homs se convirtió en una ciudad dividida por muros que separan diferentes barrios según su composición étnica y lealtad u hostilidad al régimen de Bachar al Asad.El barrio Bab Amr, conocido por su resistencia al ejército, está rodeado por una pared que lo separa del barrio Al-Insha'at.La única manera de llegar a Bab Amru es pasar por puestos de control custodiados por el ejército y solo un coche puede cruzar a la vez.En el camino, francotiradores se alinean contra la pared de hormigón de tres metros cuya construcción data del año 2012. En el distrito Al-Zahra, que es leal al régimen RPG, se tuvo que levantar una pared de seis metros porque los disparos eran constantes.Israel comenzó a construir el muro de Cisjordania en el año 2002. Para los israelíes, la barrera fue diseñada para prevenir la incursión de militantes palestinos.Sin embargo, los palestinos dicen que el propósito es tomar tierras e imponer una frontera en los hechos.El conflicto entre israelíes y palestinos es tan añejo como la disputa por los territorios ocupados en esa convulsa región.La zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Norcorea, vigente desde 1953, se extiende a lo largo de 818 kilómetros de este a oeste y está rodeada en sus perímetros norte y sur por cercas con alambre de púa para prevenir posibles invasiones a cada uno de los territorios.Los soldados de ambos lados pueden patrullar pero se les prohíbe cruzar la línea de demarcación militar.En la frontera, donde hay puestos de observación escondidos, vigilan esa conflictiva casi dos millones de efectivos militares.