Los participantes más estrafalarios del desfile How Weird

"¿Qué tan raro sos?” es la pregunta que la organización del desfile How Weird Faire hace a sus posibles asistentes.El evento, que se celebra año a año en San Francisco ( Estados Unidos ), invita a vestirse de formas estrafalarias en pos de aceptar las diferencias entre todas las personas, sin importar cómo se vean.El nombre How Weird es un juego basdado en la calle Howard Street, donde se realiza el evento, según explicó la organización.El tema de How Weird 2017, realizado el 7 y 8 de mayo pasados, fue “El verano del amor”, una celebración del 50º aniversario del Verano de Amor –un festival y concentración hippie que tuvo lugar en 1967 en la ciudad estadounidense–. También se celebró el 18º aniversario de How Weird. l