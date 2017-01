Los políticos y artistas que faltarán a la asunción de Trump

Al menos 44 congresistas demócratas anunciaron que no asistirán el viernes a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, informó The Washington Post. El boicot surgió luego de las críticas de Trump al congresista e ícono de la lucha de los derechos civiles de los negros, John Lewis.

Al igual que su campaña electoral, la víspera de la toma de posesión del republicano no ha dejado de ser polémica. Las injerencias rusas, junto a las declaraciones del próximo mandatario llevaron a que se disparara un boicot inesperado en la bancada demócrata. El problema surgió cuando el congresista John Lewis declaró en una entrevista a la cadena NBC que Trump no era un presidente legítimo y argumentó que su triunfo se debió a los ataques cibernéticos rusos que perjudicaron a Hillary Clinton.

Ante la declaración, el republicano publicó un tuit diciendo que Lewis "debería pasar más tiempo en arreglar y ayudar a su distrito, que está en un estado horrible y desmoronándose (por no mencionar que está infestado de crimen) en vez de quejarse falsamente de los resultados electorales. Todo hablar, hablar, hablar. Nada de acción o resultado''.

La agresión despertó la indignación de 44 de los 194 congresistas demócratas que afirmaron que no asistirán a la ceremonia. La noticia fue sorpresiva pero la cifra es minoritaria. De hecho, ninguno de los 48 senadores demócratas ha anunciado que no asistirá a la investidura de Trump.



John Lewis fue uno de los principales activistas y luchadores por los derechos civiles de los afrodescendientes en la década de 1970 por lo que la disputa generó un nuevo debate sobre la relación de Donald Trump con la comunidad negra.

Este lunes, sin embargo, el presidente electo se reunió con el hijo mayor de Martin Luther King, King III, quien trató de minimizar la polémica. "Creo que al calor de las emociones se dicen muchas cosas desde ambas partes", dijo a la prensa en el vestíbulo de la Torre Trump luego de una reunión el lunes.

Los artistas: las grandes ausencias

A lo largo de los años, Trump se ha reunido con los artistas más conocidos e importantes, sin embargo, muchos han anunciado que no lo acompañarán en su toma de posesión. De hecho, en eventos como los Golden Globes o los MTV Music Awards, las estrellas de Hollywood han criticado y contradicho al próximo mandatario de los Estados Unidos.

Se sospechaba que Elton John y Celine Dion podrían participar de la ceremonia pero sus representantes explicaron que no lo harán. La exconcursante del programa The X Factor Rebecca Ferguson dijo que había recibido una invitación para actuar en el evento pero que solo lo haría si le permitían cantar el tema ''Strange Fruit''; una canción que ''le habla a todas las personas despreciadas y oprimidas en Estados Unidos'', publicó.

La única solista confirmada es Jackie Evancho, una joven de 16 años que participó del programa ''America's Got Talent''.

En el acto que se realizará el jueves, en la víspera de la asunción, participará la banda de rock sureña 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums y The Frontmen of Country; con Tim Rushlow, Larry Stewart y Richie McDonald.

