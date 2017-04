Los problemas del Guapo

Las últimas elecciones fueron un duro golpe para el Partido Nacional. De la mano de las cifras que mostraban las encuestas, el entusiasmo era grande. Incluso el mismo día de los comicios, a primera hora de la tarde, los datos a boca de urna les llevaban excelentes noticias.

Pero las sonrisas expectantes se transformaron en caras largas de decepción. El 26 de octubre, a la noche, los informativos de televisión daban a conocer sus estimaciones y la realidad indicaba que el Frente Amplio tenía el triunfo electoral servido en bandeja.

Aunque aún lejos del nuevo proceso electoral, los blancos ya barajan opciones con la esperanza de, por fin, derrotar a la coalición de izquierda. Sus dos grandes sectores viven realidades diametralmente opuestas. Mientras que en Todos ya está el camino allanado y saben que Luis Lacalle Pou será el precandidato en la interna, la expectativa está centrada en los pasos que dará Jorge Larrañaga.

El exintendente de Paysandú aún no ha dicho públicamente qué hará. Lo único que ha adelantado es que tiene decidido no volver a ser candidato a vicepresidente, como lo fue en las últimas elecciones.

Ante esa duda, algunos de sus viejos aliados le hacen sombra a Larrañaga. Eso sucede con claridad en el caso de dos de las principales mujeres de su sector, que hasta hace poco lo defendían a capa y espada.

"El Partido Nacional tiene que pensar y reflexionar si no será bueno abrir los espacios", dijo Verónica Alonso

La senadora Verónica Alonso, por ejemplo, desde hace un buen tiempo ha insistido públicamente en la necesidad de abrir nuevos espacios en el ala wilsonista del Partido Nacional. "Todo lo que permita hacer crecer al partido, bienvenido sea. Si eso implica creación de otros espacios dentro del partido, buenísimo. No es en contra de nadie", dijo a El Observador. "El Partido Nacional tiene que pensar y reflexionar cuáles son los caminos para crecer, si solamente con lo que está alcanza o si no será bueno abrir los espacios", sostuvo.

"Yo estoy mirando de afuera. Pertenecía a Alianza. Ahora estoy un paso al costado. Es momento de reflexionar y buscarle la vuelta a lo que va a ser la próxima elección", sostuvo la intendenta de Lavalleja en declaraciones a radio Carve.

30% fue el porcentaje de votos que logró la fórmula integrada por Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en la primera vuelta de las últimas elecciones nacionales.

Peña no ha ocultado sus ganas de ser protagonista en el proceso electoral. "Yo estoy decidida a dar una batalla muy fuerte, en la interna y en la elección. El Partido Nacional tiene que gobernar porque necesitamos un rumbo de país", dijo. "Necesitamos un poco de sangre nueva", agregó. A juicio de la intendenta, lo "ideal" sería que los blancos lograran un acuerdo previo que les permita llegar con un solo candidato de consenso y evitar así el desgaste de una interna. Pero eso no parece ser muy probable. Larrañaga ya dijo que se opone.

Desde hace un tiempo, varios intendentes afines a Larrañaga están manteniendo una serie de reuniones para dialogar sobre temas políticos y posicionarse en su interna. Sergio Botana (Cerro Largo), Eber Da Rosa (Tacuarembó), Dardo Sánchez (Treinta y Tres), Enrique Antía (Maldonado) y Peña tienen un diálogo permanente y una gran afinidad política.

Estos y otros integrantes de Alianza Nacional aún no definieron si apoyarán a Larrañaga o si le darán la espalda. A la hora de tomar una decisión evaluarán si el senador cuenta o no con la fuerza para vencer en la interna a Lacalle Pou. Aunque aún está fresca la dura derrota electoral que Larrañaga sufrió en las últimas internas, también está claro que construir un nuevo candidato no será tarea fácil.