Los recomendados de streaming para el fin de semana

Demolición

Antes de participar en, una de las mejores películas de 2016, Jake Gyllenhaal protagonizó, una película que no pasó por los cines de Uruguay y ahora llega al. En el filme, Gyllenhaal interpreta a un inversor bancario que deberá rehacer su vida luego de perder a su esposa en un accidente automovilístico. Para terminar con el dolor por la pérdida, el personaje de Gyllenhaal destruirá todo rastro de su vida anterior.La película se estrenó en el Festival de cine de Toronto en 2015 y recibió excelentes críticas. Está dirigida por Jean-Marc Vallée, mismo director que la exitosa

En 1965 se abolió oficialmente la esclavitud en todo el territorio estadounidense. Para garantizar que la explotación de seres humanos no volviera a ocurrir, se proclamó la Enmienda XIII, que pautaba la libertad de todos los habitantes del país, a excepción de los criminales. A partir de esa premisa, la directora Ava DuVernay (, 2014) elabora un potente documental sobre la situación de la población negra en Estados Unidos, desde la época de la esclavitud hasta nuestros días. La cuestión principal del documental es simple: ¿de verdad se abolió la esclavitud o simplemente cambió de nombre? DuVernay explora entonces, a través de testimonios de profesionales y figuras icónicas de las luchas por los derechos de la población negra, el constante aumento de afroamericanos en las cárceles de aquel país, los cada vez más frecuentes homicidios por parte de policías blancos y algunas conspiraciones que llegan a los principales círculos de poder.

Estaciones

El proyecto Beauty of Science –que se dedica a explorar en diferentes videos la cara más vistosa de la ciencia– presentó un nuevo video estos días titulado Seasons – in small world. La idea es recorrer las cuatro estaciones a través de espectaculares imágenes tomadas con lentes macro, que posibilitan acercarse a fenómenos científicos muy de cerca. No todas las imágenes fueron grabadas exclusivamente para este video, sino que varias forman parte de tomas realizadas con anterioridad que luego fueron descartadas en otros productos del proyecto. El video dura poco más de dos minutos y se encuentra disponible tanto en YouTube como en Vimeo.