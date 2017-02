Macri pide a la Justicia el retiro del acuerdo entre Estado y el Correo Argentino

Fuente: AFP

El gobierno argentino presentó un escrito ante la Justicia para dejar sin efecto el polémico acuerdo que selló con la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, luego de alcanzar una millonaria deuda con el Estado que causó revuelo en Argentina El Ministerio de Comunicaciones, conforme al anuncio de Macri del pasado jueves de "volver a foja cero", presentó el escrito para "dejar sin efecto el acuerdo", por lo que la Cámara Comercial convocó a una nueva audiencia entre el Estado y Correo Argentino para el 16 de marzo.El gobierno pidió a la justicia anular un reclamo paralelo que el Correo Argentino mantiene con el Estado por la confiscación de sus bienes debido a la estatización de la empresa realizada en 2003.El caso estalló hace 10 días, cuando se conoció el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, que pedía rechazar un acuerdo tentativo de junio de 2016 con el Grupo Macri, al considerarlo "ruinoso", "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación del 98%" de una deuda de casi US$ 300 millones.Al mismo tiempo, un fiscal presentó el martes pasado una denuncia judicial contra el presidente por supuesto perjuicio al Estado en el arreglo de la deuda contraída por Franco Macri, su padre, después de que en 2001 la empresa familiar declarara la quiebra del Correo, que administró en concesión entre 1997 y 2003.El jueves, ante una escalada de críticas, Macri, que asumió en diciembre de 2015 con la promesa de luchar contra la corrupción, afirmó que "no hay hecho consumado, no se pagó, no se cobró, no se condonó, está todo en proceso y ahora vuelve todo a foja cero".Macri reconoció que "faltó algo" de su parte para prevenir sospechas de conflicto de intereses en su gobierno con los negocios familiares.Su padre es uno de los empresarios más poderosos en Argentina con presencia en los sectores metalúrgico, aeronáutico, agrario e inmobiliario.