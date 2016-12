Macri saca a Prat-Gay y divide Hacienda y Finanzas en dos ministerios

Fuente: EFE

Para garantizar la "consistencia" de un equipo que vele por que la economía del país empiece a crecer, el Gobierno de Argentina anunció hoy la división en dos del hasta ahora Ministerio de Hacienda y Finanzas, al tiempo que el presidente Mauricio Macri decidió cesar a su titular, Alfonso Prat-Gay "No se trató de diferencias sobre política económica. Se trató en todo caso de una discusión que ha estado abierta todo el año respecto al diseño relacional del Gobierno y el proceso de toma de decisiones", explicó el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, al anunciar el cese del ministro económico en una rueda de prensa.Hace semanas que la prensa local apuntaba a la baja de Prat-Gay, destituido ahora en un momento en el que, tras un año de gestión de Macri, el país sigue sin salir de su dilatada recesión."El presidente le pidió la renuncia. Yo se lo transmití esta mañana a Alfonso", confesó Peña, quien anunció que el jefe de Estado y el hasta ahora encargado del rumbo económico del país mantendrán hoy un encuentro en Villa La Angostura, en la provincia argentina de Neuquén (sur), donde el presidente está de vacaciones.Aunque se trata de la primera baja en el Gabinete macrista, coincide con la decisión anunciada hace unos días de la renuncia de Isela Costantini como presidenta de la estatal Aerolíneas Argentinas.Sin embargo, el jefe de Gabinete insistió en que estas salidas no tienen que ver "con cuestiones de diferencias de políticas" y remarcó que es el presidente quien está a cargo de la política económica del país, y "a partir de allí" un gran gabinete económico "que viene trabajando" en consolidar un camino de desarrollo y de transición."Hacia una economía que evite una crisis y al mismo tiempo pueda empezar a crecer, que es el gran objetivo que estamos trabajando. Hoy por suerte hay un gran consenso de que vamos a tener un muy buen 2017, vamos a ver el crecimiento, la posibilidad de generación de empleo, de mejora de salario, baja de inflación, el aumento de la obra pública", subrayó.El reemplazo de Prat-Gay se materializa al tiempo que se divide en dos la cartera que dirigía.Luis Caputo será ministro de Finanzas Públicas -hasta ahora era secretario de ese área- y Nicolás Dujovne de Hacienda.Peña detalló que para Caputo el desafío será seguir trabajando en el esquema de financiación para ayudar a que Argentina "no solo pueda financiar el puente hacia un equilibrio fiscal, sino también ayudar a que los argentinos puedan tener un mejor sistema financiero"."Y a partir de ahí tener créditos hipotecarios, productivos y todo lo que hace un país que pueda tener un mejor sistema financiero que actualmente tenemos", afirmó."Caputo viene manejando muy bien dentro del equipo de Prat Gay el tema de finanzas y creemos que es una persona muy idónea en un tema que es muy crítico para el desafío productivo y fiscal del país. Poder lograr un financiamiento sustentable y al mismo tiempo mejorar el sistema financiero argentino", detalló.Por su parte, para el nuevo ministro de Hacienda el desafío será, según el jefe de Gabinete, "seguir manejando un plan fiscal que ayude a ir yendo en un sendero de equilibrio fiscal", que va a ser "un desafío muy grande".Dujovne fue uno de los principales asesores de Macri en materia económica durante la campaña presidencial de 2015 desde el equipo técnico de la Fundación Pensar y Peña valoró su labor en el ámbito de los temas fiscales y de hacienda."Consideramos que es una persona muy valiosa, joven y de experiencia. Va a poder hacer un muy buen aporte", sentenció.La normalización del mercado cambiario, así como el acuerdo alcanzado con grandes fondos de inversión que permitió salir al país de la suspensión de pagos en la que estaba desde la grave crisis que sufrió en 2001, son dos de las principales bazas de la gestión de Prat-Gay en el primer año de Gobierno de Macri, quien accedió al poder tras 12 años de ejecutivos kirchneristas."Queremos reforzar y agradecer enormemente la tarea de Prat-Gay, que ha manejado un ministerio muy desafiante en un año muy desafiante por la transición económica", subrayó el jefe de Gabinete.De cara al futuro, destacó el problema que Argentina tiene con el déficit fiscal , ya que el país gasta más de lo que genera."Pero tenemos que ir en reducción del déficit fiscal hacia un equilibrio fiscal en los próximos años. Ese es el camino, tener un presupuesto público que marca un sendero este año de 4,8 % de déficit fiscal y el próximo de 4,2 %, y así bajando al equilibrio fiscal", concluyó Peña.