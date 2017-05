Macron le marcó la cancha a Putin sobre Siria y Ucrania

Homosexuales

Fuente: Agencias

El presidente francés, Emmanuel Macron , y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se comprometieron este lunes a mejorar las tensas relaciones entre sus países, pese a reconocer sus desacuerdos durante un encuentro en el palacio de Versalles que el mandatario galo calificó de "extremadamente franco".La primera reunión entre los dos presidentes desde que Macron llegó al poder dio otra oportunidad al francés de demostrar sus dotes diplomáticas tras su primer encuentro la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sellado con un muy firme apretón de manos.En esta ocasión, el saludo fue más afable pero los dos líderes mantuvieron un tono cauteloso ante la prensa al término de una hora de reunión, organizada en coincidencia con el 300 aniversario de la visita a Versalles del zar Pedro el Grande.Putin admitió diferencias de opinión durante la conversación, que versó, entre otros temas, sobre los conflictos de Siria y Ucrania. Insistió sin embargo en que las relaciones franco-rusas resisten a "todos los puntos de fricción"."Discrepamos en un número de cuestiones, pero al menos hablamos de ellas", declaró Macron."Nuestra prioridad absoluta es la lucha contra el terrorismo y la erradicación de grupos terroristas y en particular Daesh", afirmó, refiriéndose por su acrónimo en árabe al grupo yihadista Estado Islámico, que reivindicó sangrientos atentados en Francia.El flamante presidente francés expresó su deseo de reforzar la cooperación con Rusia en Siria, uno de los puntos de fricción en las relaciones entre los países occidentales y Moscú, que respalda al régimen del presidente sirio Bachar Al Asad.Macron se pronunció así a favor de "una transición democrática" que preserve al Estado sirio, al asegurar que los "Estados fallidos" en Medio Oriente siempre incrementaron el riesgo de ataques extremistas en Occidente.Pero, en lo que pareció ser una advertencia a Asad y Rusia, aseguró que el uso de armas químicas en Siria es "una línea roja muy clara" y que, en caso de que ocurra, provocaría una "respuesta inmediata" de Francia.Los dos mandatarios hablaron también sobre las sanciones impuestas a Rusia debido a su presunta participación militar en Ucrania, y de las acusaciones de intromisión rusa en la reciente campaña presidencial francesa.Putin aseguró que las "sanciones" contra su país no contribuyen en absoluto a solucionar el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes apoyados por el Kremlin en el este de Ucrania.El presidente ruso, que había recibido a la candidata ultraderechista francesa Marine Le Pen durante la campaña electoral, también minimizó las acusaciones según la cuales piratas informáticos rusos se inflitraron en la campaña de Macron."Tal vez fueron hackers rusos, tal vez no", afirmó.Macron, por su parte, fustigó a dos medios de comunicación afines al Kremlin, el canal de televisión Russia Today y la agencia de noticias Sputnik.Los acusó de haber actuado como "órganos de influencia y propaganda" en su contra, por cuestionar su sexualidad y sus vínculos con el mundillo de las altas finanzas.El presidente francés había prometido un "diálogo exigente" y "sin ninguna concesión" con Putin, quien había instado a Macron a "superar la desconfianza mutua" en un mensaje de felicitaciones tras su elección.El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó tras el encuentro que Vladímir Putin se comprometió a establecer "la verdad" sobre la presunta represión a los homosexuales en Rusia.