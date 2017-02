Maduro arremete contra CNN: "Que no metan su nariz en Venezuela"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que quiere a la cadena estadounidense CNN "fuera" de su país luego de acusarla de "manipular" un episodio en el que una estudiante de secundaria le reclamó al mandatario por varios problemas en su liceo, entre ellos la falta de comida.



"Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular, no pueden manipular, vale, ese es un asunto nuestro, de los venezolanos. CNN que no meta su nariz en Venezuela, CNN bien lejos caballero, yo quiero a CNN bien lejos de aquí, fuera CNN de Venezuela", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.



El mandatario recordó a la joven que, afirmó, "destapó una situación que tenía que decirla" y que motivó una respuesta de su gobierno para mejorar la institución educativa en cuestión, administrada por el Estado en Caracas.



"Tenemos problemas con la infraestructura, nos han robado muchas veces, ahora no tenemos portón (...) también necesitamos nuestro comedor porque tenemos 450 estudiantes que no tenemos ni desayuno ni almuerzo en el liceo", denunció la estudiante frente a Maduro, el domingo pasado durante una transmisión en directo de la estatal VTV.



CNN en Español se trasladó hasta dicho liceo y conversó con el personal que relató cómo la intervención de la joven ante el presidente venezolano había generado mejoras en la infraestructura y los servicios en ese lugar.



"Así quiero yo la juventud, que diga la verdad, crítica, revolucionaria (...) para nosotros ir a resolver los problemas, ir a atender los problemas, hay que construir sentido de pertenencia, en cada escuela, en cada liceo, sentir que el liceo me pertenece y yo debo cuidarlo, quererlo, atenderlo", expresó mandatario.



Una investigación de CNN en Español reveló la semana pasada una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas, una conclusión que el gobierno de Nicolás Maduro negó.



CNN en Español interpeló sobre el caso a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, a lo que la funcionaria respondió que "eso es mentira", en referencia a las acusaciones.

Fuente: EFE