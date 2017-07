Maduro convoca al diálogo pero oposición mantendrá protestas

Amenazas y prohibición

Fuente: El Observador y agencias

Cuando cada vez falta menos tiempo para que el domingo sean elegidos los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó este jueves a la oposición a integrarse a una mesa de diálogo, como forma de poner fin a la polarización del país.No obstante, el presidente volvió a dejar en claro que no cederá en su intención de instalar la Constituyente, y desafió no solo a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sino también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus colegas de México, Enrique Peña Nieto, y Colombia, Juan Manuel Santos, en el cierre de campaña del oficialismo..Maduro apuesta a la Asamblea Constituyente, determinante para continuar en el poder, pese a las sanciones que Estados Unidos aplicó a trece altos funcionarios de su gobierno y a que la huelga convocada por la oposición sumó ayer su quinto muerto en dos días, lo que elevó a 108 el total de víctimas desde abril.Las presiones internacionales fueron en aumento en las últimas semanas para persuadir a Maduro de que deje sin efecto la iniciativa, con la cual apuesta a reformar la Constitución vigente, lo que a su vez acrecentaría sus poderes.En la misma línea en que suele expresarse sobre este asunto, el mandatario pidió a la oposición que abandone "el camino insurreccional", de manera de instalar una mesa de diálogo "acuerdo nacional y reconciliación" antes de que se instale la Asamblea Constituyente.No obstante, aclaró, en tono amenazante, que si la oposición declina participar del diálogo propuesto, se encargará de que esa invitación sea obligatoria."Si no fuera así, le entregaría a la Constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz con una ley constitucional", agregó el presidente en un acto realizado en el centro de Caracas.Al mismo tiempo, el gobierno también advirtió que estará prohibido a partir de este viernes las manifestaciones que pudieran afectar la votación del domingo y señaló que los "delitos electorales" serán penados con condenadas de cinco a diez años de cárcel.En ese sentido, el ministro de Interior, general Néstor Riverol, informó que no se podrán realizar tanto reuniones, manifestaciones públicas, concentraciones de personas o actos similares, que "puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral".Las autoridades informaron que unos 146 mil policías, bomberos y efectivos de protección ci vil serán desplegados este domingo para apoyar a los militares en la custodia de los centros de votación.Lejos de amilanarse, la oposición se mantiene en su intención de boicotear la elección del domingo, a la que no presentó ningún candidato, pues considera que se trata de "un fraude" del chavismo para perpetuarse en el poder.En ese marco, la oposición proyecta ampliar a todo el país este viernes la marcha inicialmente convocada en Caracas, en un nuevo desafío al gobierno y en abierto desconocimiento a la prohibición de organizar manifestaciones.Hace casi dos semanas, la MUD realizó un plebiscito simbólico contra la Constituyente, en el que votaron unos 7,6 millones de venezolanos.En tanto, en el Mercosur –que planteó una instancia de negociación previa para desactivar la Asamblea Constituyente–, se espera que exista un alto porcentaje de abstención, según había señalado martes el canciller, Rodolfo Nin Novoa, en una entrevista con Telemundo.A su vez, se realizó este jueves la segunda jornada del paro por 48 horas convocado por la oposición contra el régimen chavista.En ese contexto, numerosos comercios mantenían sus puertas cerradas y muchas calles estaban cerradas al tránsito, con escombros y barricadas, en la capital sino y otras ciudades del país.Al hablar sobre la medida, el diputado opositor Stalin González había indicado en Twitter que el paro apuntaba a hacer respetar "la voluntad del pueblo" y para que "detegan el fraude".El paro de dos días fue apoyado por Fedecámaras, la entidad que agrupa a las gremiales empresariales, y más de 350 organizaciones sindicales no oficialistas.Durante la paralización –que para la oposición tuvo un alto nivel de acatamiento y para el gobierno fue un fracaso– volvieron a registrarse enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Estas dispararon perdigones y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.Aunque el presidente Nicolás Maduro dijo que la Asamblea Constituyente se instalará, el Mercosur llamó al gobierno y a la oposición a negociaciones en Brasilia para evitar que la votación se haga.El exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, también hizo una mediación.La aerolínea colombiana Avianca anunció que dejó de volar este jueves desde y hacia Venezuela por "limitaciones operativas", con lo que adelantó una medida que iba a aplicar recién a partir del 16 de agosto."Debido a limitaciones operativas registradas en las últimas horas, Avianca se ve en la obligación de suspender sus operaciones a Venezuela, y no desde el 16 de agosto como estaba previsto", escribió la compañía en un comunicado.Dejaron ya las protestas contra Nicolás Maduro; este jueves murieron un menor de 16 años, herido este miércoles, y un hombre de 49, lo que elevó a cinco la cantidad de muertos en 48 horas.