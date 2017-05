Maduro, la Constituyente y su voluntad de mantener el poder

Reforma de la carta magna

La convocatoria a a una Asamblea Nacional Constituyente dio a la oposición venezolana un nuevo motivo para seguir manifestando en las calles contra el régimen de gobierno chavista.Mientras opositores venezolanos bloqueaban ayer distintas vías de tránsito en Caracas y otras ciudades en rechazo a la convocatoria de Maduro a un proceso para cambiar la Constitución –que desvanece su propósio de lograr elecciones generales y agudiza la grave crisis que sacude al país– la Mesa de la Unidad Democrática llamó a realizar una nueva protesta hoy miércoles.La esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, Lilián Tintori, convocó a los venezolanos a través de Twitter a participar hoy de una nueva protesta contra Maduro.La "mega marcha" se realizará contra lo que la oposición califica como un "golpe de Estado"."Tenemos que seguir adelante. Este pueblo no se rinde ni se va a rendir", aseguró el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges.En tanto, cacerolas, bocinas y cornetas sonaron este martes en varios sectores de Caracas, donde grupos de personas bloquearon con basura, motos, troncos de madera y pancartas algunas calles y avenidas, lo que generó trastornos en el tráfico en momentos en que muchos buscaban iban a trabajar."Esa Constituyente que anuncia Maduro es una manipulación para huir de elecciones", dijo Raúl Hernández, un universitario de 22 años, que bloqueaba con un centenar de personas la avenida Francisco de Miranda, en el este de la capital del país.Acosado tras un mes de marchas que exigen su salida del poder a través de elecciones generales, Maduro dio el lunes un giro a la crisis al convocar a una "Constituyente popular", cuyos 500 asambleístas no serán elegidos por voto universal, sino por sectores sociales y por comunidades (ver nota superior).El presidente afirmó que es un instrumento para "profundizar la revolución" y detener la "arremetida golpista" de la oposición.El presidente Nicolás Maduro, anunció el lunes 1 la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente "popular", basándose en el artículo 347 de la Constitución De esa manera, busca "transformar" el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución.El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente puede ser realizado por el presidente, la Asamblea Nacional, los Consejos Municipales o el 15% de los electores inscriptos en el registro civil y electoral. Los represantes serán electos no por voto popular sino por esos sectores sociales y comunidades.La Constitución establece que los integrantes de la Constituyente sean electos mediante sufragio universal. Maduro adelantó que tendrá 500 miembros.La mitad, según dijo, pertenecerá a la "clase obrera" (pensionistas, indígenas, estudiantes, jóvenes y comunas también tendrán representación); la otra mitad será elegida en un sistema "territorializado", por voto directo y secreto.Con el reclamo pendiente de la oposición para que se realicen elecciones generales anticipadas, que quedaron sin efecto en 2016 y con los comicios nacionales previstos para 2018, se agrega al calendario electoral esta nueva instancia, para la cual todavía no hay una fecha concreta ni definida.La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró el anuncio de Maduro como una nueva prueba de que el gobierno es una dictadura.Para la oposición, el anuncio encubre un "golpe (de Estado) continuado", así como deja al desnudo lo que denominó como "fraude constitucional".Al crear una Asamblea Constituyente "popular, ciudadana y revolucionaria" –según consta en el decreto firmado el lunes– Maduro busca que no haya "nunca más" elecciones directas, libres y democráticas, según la MUD.Maduro, acorralado por la presión internacional y las protestas,apela a cualquier artilugio como este para mantener el poder, como evalúan distintos analistas.Pero el presidente dijo que busca el "perfeccionamiento" de la Constitución, vigente desde el año 1999 e impulsada por su mentor y antecesor, el difunto Hugo Chávez La Constituyente sin elección democrática "une" a la oposición y "aísla más" al gobierno, considera el analista Luis Vicente León.