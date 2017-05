Maduro ordena militarización por saqueos masivos en Táchira

Accionar "subversivo"

"No se equivoquen porque ya estamos cansados de ver correr sangre en la calle producto de la irresponsabilidad de estos actores que no quieren sino ver una guerra civil entre hermanos", dijo.

Maduro ordena militarización

Velas por los fallecidos

Un joven de 15 años murió en los disturbios del martes en Táchira, con lo que subieron a 43 los muertos en estas protestas que se convirtieron en las más trágicas de los años recientes en Venezuela

Fuente: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, empezó la noche del miércoles 17 a militarizar el estado Táchira, escenario de saqueos y fuertes disturbios, en una agudización de la violencia que deja 43 muertos en casi siete semanas de protestas opositoras.Decenas de efectivos llegaron a Táchira (frontera oeste con Colombia), donde la noche del miércoles se registraban nuevos saqueos, luego de que el martes fue arrasada una veintena de negocios y atacadas dos estaciones de policía y un destacamento militar."He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", anunció el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.Maduro denunció en la noche del miércoles que "paramilitares" de la oposición intentaron asaltar una unidad militar en la localidad de La Grita, en Táchira.Un joven de 15 años murió en los disturbios del martes en Táchira, con lo que subieron a 43 los muertos en estas protestas que se convirtieron en las más trágicas de los años recientes en Venezuela, al igualar el número de víctimas de las movilizaciones contra Maduro ocurridas entre febrero y mayo de 2014.Saqueos y otros focos de violencia también ocurrieron el miércoles de noche en Los Teques, en el estado Miranda."No son manifestaciones. Es un accionar subversivo para desestabilizar al gobierno (...), que está rayando en la fase de insurgencia armada", advirtió Padrino López.El presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, rechazó la medida de militarizar el estado Táchira y pidió a la Fuerza Armada "ponerse del lado del pueblo y no dejarse utilizar por Maduro".Las protestas tienen como combustible un grave deterioro económico y social en el país petrolero, con severa escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y una criminalidad desbordada.Una veintena de comercios fueron saqueados y dos sedes policiales incendiadas en el estado de Táchira, donde el miércoles 17 decenas de negocios permanecían cerrados por temor a nuevos actos vandálicos.Los disturbios, que se extendieron hasta la madrugada, afectaron depósitos de alimentos , un supermercado y restaurantes en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado, y al menos otros dos municipios vecinos, según un balance oficial conocido por la AFP.No se informó de civiles ni policías heridos en esos hechos, que se desataron tras protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro e incluyeron la quema de instalaciones policiales en las localidades de Cárdenas e Independencia.Las incursiones violentas incluyeron un colegio de la ciudad, del que medio centenar de personas sustrajeron equipos de computación, muebles y material de oficina, según el parte oficial. Algunos de los asaltantes portaban armas de fuego, añadió el informe, que dio cuenta además de "acciones violentas" en los alrededores de un destacamento militar en las que resultó lesionado un oficial.El mandatario, por su parte, asegura que se trata de una ofensiva "terrorista" para derrocarlo, detrás de la cual se encuentra Estados Unidos, que a su juicio busca hacerse al control de la mayor reserva petrolera del mundo."He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", dijo el ministro Padrino López a través de la televisora gubernamental VTV. El ministro, que es también jefe de la Fuerza Armada, aseguró que esos hechos no tienen precedentes en Táchira y dijo que demuestran el "accionar subversivo" de la oposición para "desestabilizar" al gobierno."Nos preocupa profundamente que estas células (...) van tomando dimensiones superiores, producto del llamado irresponsable de algunos actores políticos de oposición", sostuvo, e indicó que el objetivo es extender la violencia a otras zonas del país. Dijo, incluso, que "la idea es convertir a Venezuela en otra Siria, a Táchira en un Alepo"."Esa es la vía, la destrucción, la muerte entre nosotros", añadió Padrino, quien instó a la oposición a no equivocarse pues el gobierno y la Fuerza Armada juegan "en el mismo tablero y nos vamos a permitir que la patria caiga en el caos"."No se equivoquen porque ya estamos cansados de ver correr sangre en la calle producto de la irresponsabilidad de estos actores que no quieren sino ver una guerra civil entre hermanos", dijo.Con velas, linternas o la luz de celulares, miles de opositores honraron a los muertos en las protestas, en concentraciones en el este y oeste de Caracas pese a la inseguridad de la noche, en un país con 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ocho veces el promedio mundial."Vine por los muchachos que han caído deseando un país mejor. Me da miedo. Es de noche y es peligroso, pero más fuerte es el compromiso con mi país", dijo Marina Herrera, de 68 años.Al tildar esa protesta con luces como "simbología fascista", Maduro reiteró su acusación contra la oposición de querer derrocarlo con ayuda de Washington, y denunció una "campaña de persecución"."Somos los nuevos judíos del Siglo XXI", dijo Maduro, expresión que fue rechazada por la comunidad judía por considerarlo la "banalización" de un hecho "incomparable".La oposición exige elecciones generales y rechaza una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, al señalar que es un "fraude" para perpetuarse en el poder. Pero el presidente asegura que con ello traerá la paz al país.Las protestas dejan unos 700 detenidos, de ellos 159 presos por orden de tribunales militares , según la ONG Foro Penal. Hoy jueves, los opositores marcharán hacia la sede del Ministerio de Interior y el sábado se manifestarán en todo el país.