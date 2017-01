Maldonado defiende fiesta en la costa y se enfrenta a Dinama

La dirección de Medio Ambiente dijo que multará a la empresa por destrucción de dunas; la comuna asegura que no hay daños

La Intendencia de Maldonado y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se enfrentan por el evento Corona Sunset que a principio de mes se realizó en el balneario Buenos Aires.

La Dinama aseguró que el armado del evento produjo la destrucción de una franja de dunas en la costa, por lo que resolvió sancionar con una multa "ejemplar" a la empresa Plumer S.A., organizadora del evento. Sin embargo, la empresa y la Intendencia de Maldonado aseguran que no hubo daños y que se tomaron todas las medidas de precaución correspondientes.

Consultada por El Observador, la directora de Medio Ambiente de la intendencia, Bethy Molina, dijo que en el evento "no se afectó ninguna duna", no hubo cambios de nivel en el terreno ni afectación de la vegetación por "aplastado" ya que se colocaron vallados para prevenir este impacto.

Asimismo, dijo que la intendencia "pudo asegurar que los impactos fueran mínimos, asimilables a los del uso habitual" de la playa.

Lo mismo sostuvo el director de Higiene de la intendencia, Jorge Píriz, quien dijo a Desayunos Informales que "no se aplanó ninguna duna" ni se corrió arena. Además, sostuvo que el lugar en el que se realizó la fiesta funciona como "un estacionamiento" y es un predio privado.

"En ningún momento la Dinama dijo que la fiesta se clausuraba o que no se hacía. Aparte la Dinama tiene potestades, si hubiera querido clausurarla la hubiera clausurado", expresó.

La decisión de la Dinama fue Incluso criticada por el intendente Enrique Antía quien aseguró a El País que "no hay ningún médano roto o corrido del lugar (...) hay solamente un pisoteo de la gente, que usó la anteplaya, no la playa".

Antía cuestionó al organismo, sobre todo por ausentarse luego del temporal que azotó al balneario a fines del año pasado, por el que hubo daños en la costa.

"Acá vino un temporal y nos rompió toda la costa. La intendencia de Maldonado invirtió $ 65 millones en arreglar la costa y no vino nadie de medio ambiente a mirar ni a interesarse por el estado de la costa", expresó. "No voy a permitir que venga a mandonear desde afuera porque estamos protegiendo la costa más que nadie", agregó.

En tanto, Molina dijo que "aplicar sanciones a quienes han mostrado una preocupación ambiental permanente y actuado conforme a las notificaciones recibidas, generaría un precedente que obligaría a la Dinama a actuar contra instituciones públicas que no muestran la misma preocupación por el ambiente costero en su accionar cotidiano".

Sin avisos

Por su parte, la empresa Plumer S.A divulgó un comunicado en el que sostiene que "se cumplieron todos los trámites, permisos, autorizaciones y habilitaciones exigidos por las autoridades de la Intendencia Departamental de Maldonado" para la realización del evento.

Asegura que los permisos comenzaron a tramitarse en mayo y que el evento contó con el aval de Prefectura Naval, Policía, Bomberos, Agadu y DGI. También, que la intendencia fue la que sugirió el cambio de locación y propuso el balneario Buenos Aires.

La empresa sostiene que en diciembre la Dinama envió un funcionario de prefectura que advirtió la necesidad de tener un permiso de la Dinama y que este comenzó a tramitarse. El día previo al evento, la Dinama envió la intimación y el armado se suspendió pero el evento igual se llevó a cabo porque la intendencia lo autorizó.

La productora asegura que las dunas y la vegetación se cuidaron con un vallado perimetral y que el espacio utilizado no supero los 150 metros, por lo que no se afectaron 3 kilometros de dunas como se dijo. Al momento, la productora no fue notificada ni sancionada por la Dinama.

Fuente: