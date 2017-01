Maldonado renueva su paladar

En Maldonado la gastronomía cumple un rol turístico tan importante como lo hacen sus playas y los establecimientos nocturnos que verano a verano se encargan de proveer el entretenimiento diario de los miles de turistas que visitan los balnearios del departamento.

Salir a comer es entonces parte de la actividad fernandina obligatoria para quien decida visitar Punta del Este, la ciudad de Maldonado o balnearios como La Barra y Manantiales. Y en una rama del negocio en la que las ofertas abundan, todavía hay lugar para tres nuevos emprendimientos que, en el último año, decidieron traer sus platos a la mesa de los veraneantes y comensales fuera de temporada.que se animan a conocer propuestas gastronómicas incipientes.

Segundo Almacén del Caballito

Amo la pasta J.MARRA



Con una cerca que ofrece un saludo escrito en inglés –"Hi how are you? (Hola, ¿cómo estás?)– Amo La Pasta Cucina da la bienvenida a un ambiente hogareño en su restaurante instalado en Maldonado, en la calle Santa Teresa esquina 3 de Febrero.





Se trata de un emprendimiento realizado por el cocinero y artista Mauro Recchi, junto a su pareja, Pilar Trujillo. Amo La Pasta Cucina se inauguró en diciembre de 2016 y hoy presenta una carta que mezcla pasta artesanal con platos de comida libanesa, una conjunción entre las recetas familiares de ambos propietarios.





"Era medio obsesivo de la pasta, desde chico", contó el cocinero sobre su trabajo en la cocina de origen italiano. "Son comidas de familia, de madres y abuelas, con creatividad. Me interesa esa libertad y no atarse a una carta", agregó.





El proyecto, según contó Recchi, tuvo su primera versión en Montevideo cuando el cocinero comenzó con un servicio de entrega de pasta. Finalmente, Recchi y Trujillo decidieron instalar un local en Maldonado en una domicilio que acondicionaron personalmente hasta convertirlo en el restaurante concebido por ambos, quienes se encargaron de los detalles de infraestructura y decoración, hoy adornado por los cuadros del propio cocinero.





En Amo La Pasta Cucina se pueden saborear platos que rondan los $ 300 como capelettis de calabaza con quesos cheddar y roquefort, así como sorrentinos de espinaca, ricotta y nueces. "Tiene que tener amor, estar bien servido: un buen plato. Preferiblemente amasado a mano y firme, que tenga su resistencia. Es muy importante el punto", señaló el cocinero sobre su concepción de lo que considera un plato de pasta bueno.





En la carta también se destacan los platos de origen libanés como el mahshi, un arrollado de repollo relleno de carne y arroz, así como el keppe, un horneado de carne y cebolla que incluye burgol, laban y perejil, entre otros ingredientes.





Otro destacado por los propietarios del restaurante es el cannoli (ver imagen), un postre de masa enrollada con queso ricota que tiene una aparición memorable en una escena de El Padrino, de Francis Ford Coppola.





Amo La Pasta Cucina se encuentra abierto todos los días de enero desde la hora 20 y en febrero seguirá de miércoles a domingo. También permanecerá abierto durante el resto del año.

Se realizan reservas a través del teléfono 091 897 320 o el correo amolapastacucina@gmail.com.