Manhattan muestra el mundo en miniatura

A las decenas de museos de Nueva York se suma ahora Gulliver's Gate, que reúne réplicas en miniatura de 50 países, ricas en detalles de lugares emblemáticos como la Ciudad Prohibida de Pekín, el Santo Sepulcro de Jerusalén o la bahía de Rio de Janeiro.





Este nuevo mundo de liliputienses, cuya instalación requirió una inversión de cerca de US$ 40 millones y cuatro años de trabajo, abrirá formalmente el 9 de mayo en la calle 44, cerca de Times Square, punto neurálgico de la ciudad en la isla de Manhattan.





Cientos de artistas trabajaron meticulosamente en el proyecto "Gulliver". En la representación de Londres, por ejemplo, los asistentes pueden elegir si escuchar a los Clash, a Adele o a los Beatles en un concierto al aire libre con pantallas "gigantes", y en la propia Manhattan, los visitantes pueden ver a la policía intervenir en un accidente de tráfico.





Los aviones despegarán también desde un aeropuerto en miniatura interactivo y cientos de trenes y miles de vehículos circularán a través de esta instalación de unos 4.500 metros cuadrados.





Los propietarios esperan alrededor de un millón de visitantes al año, aproximadamente el mismo número que recobe el museo Miniatur-Wunderland en Hamburgo, Alemania, uno de los más famosos del mundo.





Como referencia, el célebre Metropolitan Museum of Art, Met, ubicado en Central Park, registró el año pasado unos 6,7 millones de visitantes.





"Esto es apenas el principio", dijo a la agencia AFP uno de los creadores del proyecto, Michael Langer. "Nuestros equipos están construyendo nuevas regiones y nuevos países".





La entrada al museo costará US$ 36 para los adultos y US$ 32 si se compra por internet. Y por US$ 44 más, los visitantes pueden ser escaneados y que su avatar miniatura en 3D se agregue a las 100.000 figuras que se exhiben ya en el lugar.





"Tienen mucha competencia, pero nunca he visto nada igual", afirmó Michael Rubin, de 67 años, una exestrella de la radio que asistió a la preinauguración.





"Otra cosa más para hacer en Nueva York, me encanta", comentó entusiasmada Meggie Sullivan, un niñera de 28 años que acompañaba a una niña de 8. "Nunca he visto algunos lugares que se muestran aquí, así que ahora me encantaría verlos de cerca".





Cinco destacados del museo

Chichén Itza museo miniatura



Chichén Itzá. Al sureste de México, en la península de Yucatán, está una de las pirámides mayas más icónicas.

Abbey Road museo miniatura AFP



Abbey Road. Podría ser una calle de Londres como cualquier otra, pero Los Beatles la inmortalizaron con su duodécimo disco.

Ciudad prohibida museo miniatura AFP



Ciudad prohibida de Pekín. Situada en el centro de la capital china, esta ciudad amurallada fue el palacio de la Dinastía Ming.

Piramides Giza museo miniatura



Pirámides de Giza. Estas pirámides se ubican junto a la esfinge en una zona cercana a El Cairo, en Egipto.





Plaza roja. Es uno de los lugares más característicos de Moscú, Rusia, con la Catedral de San Basilio (ortodoxa) y su característico diseño.





Fuente: AFP