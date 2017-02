Márama y Rombai tuvieron un debut soñado en Viña del Mar

Marama y Rombai en Viña del Mar

Las bandas de cumbia pop uruguayas Márama y Rombai pusieron el broche final al Festival de Viña del Mar, en Chile, en la madrugada del domingo, en un show de una hora que terminó en llanto y con las Gaviotas de Plata y de Oro bajo el brazo. Los artistas uruguayos debutaron con éxito en uno de los eventos musicales más grandes e importantes de América Latina.



Sobre las 3.30 de la madrugada, Rombai tomó el escenario de la Quinta Vergara y ofreció un show con sus éxitos Locuras contigo, Adiós, Cuando se pone a bailar, Yo te propongo, Segundas intenciones y Curiosidad.

"No puedo creer estar acá, se los juro. Es realmente un sueño del cual no quiero despertar nunca", dijo Fer Vázquez, líder de Rombai, visiblemente emocionado. "Perdón que me emocioné", agregó.

A la presentación de Rombai le siguió la de Márama, que arrancó su show con Nena, tema hiperpopular en Chile por ser la cortina de una de las telenovelas más vistas en la actualidad en ese país. Siguió con Era tranquila, Bronceado, Loquita, Lo intentamos y Una noche contigo. "Es increíble lograr cumplir un sueño. Es increíble que tanta gente nos esté viendo en este momento", dijo Agustín Casanova, cantante de Márama, durante el concierto. Para el final, Rombai volvió a subir al escenario y las dos bandas interpretaron Noche loca, culminando una hora de show.

El "monstruo", como se conoce al público del Festival de Viña del Mar, bailó y cantó todas las canciones de ambos grupos. Los conductores del festival destacaron las actuaciones de los uruguayos, que a pesar de lo tarde que era lograron conquistar a la audiencia.

"Hace un tiempo me vienen diciendo que el público de Viña es el monstruo y hoy hemos sentido que es uno de los más cariñosos con el que hemos estado, así que muchas gracias", dijo Casanova, quien se emocionó hasta las lágrimas.

agustin marama viña El líder de Márama lloró de la emoción y agradeció al público del festival

Embed Esto va dedicado a ustedes, mi familia mi país mis amigos todos los que siempre me dieron para adelante con amor y alegría. Gracias pic.twitter.com/KooQNIBGUw — Agustín Casanova (@Marama_Agustin) 26 de febrero de 2017

Vázquez, que además de cantar en Rombai es productor de ambas bandas, también agradeció al público: "Gracias, Viña, espero que les haya gustado el show. Todo el equipo de Rombai se ha esforzado mucho para traerles un show lindo, para bailar y para pasarla bien".

El clásico festival chileno, que comenzó el lunes 20 de febrero, contó con la participación de artistas como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillac, Camila, Sin Bandera y Maluma, además de la actriz australiana Olivia Newton-John. También tuvo el esperado regreso a los escenarios internacionales de la española Isabel Pantoja, luego de un escándalo de corrupción por el que fue condenada a casi dos años de cárcel.

