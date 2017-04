Marcelo Abdala: en Venezuela no hubo "ningún golpe de Estado"

El secretario general del PIT CNT, Marcelo Abdala, defendió a la revolución bolivariana y aseguró en Venezuela que en ese país no hubo "ningún golpe de Estado".

Abdala viajó a Caracas invitado por la central de trabajadores venezolanos y participó del programa de televisión del presidente Nicolás Maduro, que se emite los domingos.

"Marcelo, hermano, gracias por estar con nosotros", le dijo Maduro al presentarlo.

Con Abdala viajó también Ernesto Etchepare, coordinador de solidaridad internacional con los pueblos latinoamericanos del PIT CNT.

"Viva Uruguay, U, U Uruguay, U, U Uruguay", cantaba Maduro antes de darle la palabra a Abdala.



"En Uruguay, en nuestra patria de Artigas el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana, no hay ninguna vacilación en ese sentido", afirmó el dirigente de la central obrera.

Y este martes, en declaraciones a radio El Espectador, Marcelo Abdala afirmó que en Venezuela no se dio un golpe de Estado ni se disolvió al Parlamento.

La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tomó para si las atribuciones del Parlamento que además lo declaró en desacato y luego dio marcha atrás en esa decisión.

Desde entonces la presión internacional reclamando democracia en Venezuela aumentó considerablemente.

Abadala dijo a El Espectador, a título personal, que le "cayó muy mal, tanto la posición que adoptó Uruguay en el Mercosur, rodeado de la derecha golpista, como la resolución del Frente Amplio... que por lo menos es ambigua".

. "Pude constatar lo que realmente está sucediendo. Aquí no hay ninguna disolución del Parlamento. Hay un desacato de la Asamblea Nacional, en función de que se demostró por parte de la Justicia que había legisladores que habían sido electos por compra de votos en todo un estado. Hay un litigio entre los poderes que fue arbitrado" afirmó Abdala desde Caracas.

"No hay ningún golpe de Estado", "ni disolución del Parlamento", continuó y consideró que en Caracas hay un clima de trabajo, con la gente haciendo sus compras y yendo a trabajar.

"Los medios masivos de comunicación dan la idea de que Venezuela está en llamas y eso no tiene nada que ver con la realidad. A mí no me lo contaron porque lo vi".

Dijo también que fue a ver una movilización de la oposición y señaló su opinión sobre ella: "En una ciudad de seis millones de personas había una cuadra de gente. Las cosas están muy distorsionadas, y eso es parte de una operación de la derecha continental y del imperialismo", dijo el dirigente.





