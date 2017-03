María Julia Muñoz será interpelada en el Senado

A instancias del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, la ministra de Educación María Julia Muñoz , será interpelada en el Parlamento. Este martes, la Cámara de Senadores aprobó el llamado a sala por 13 votos en 28.



Mieres opinó en diálogo con El Observador que la educación es un "fracaso total". "Hay una conducción que no promueve cambios, no impulsa reformas, que es continuista de algo que venía funcionando mal", dijo el líder del Partido Independiente.





El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, apoyó el pedido de interpelación promovido por Mieres. "No hay mayor claudicación en un gobierno que no implementar las políticas educativas necesarias. Se quita a los que menos tienen el instrumento para la superación y ascenso social. No hay autocrítica ni reconocimiento de las dificultades que se tienen", sostuvo Larrañaga en sala este martes.





"La educación pública, más allá de lo que se diga, está en crisis, 12 años de gobierno del Frente Amplio anunciando un cambio del ADN educativo que no se ha dado", agregó.







Consultado por El Observador, Mieres informó que aún no está definida la fecha en la que se llevará adelante el llamado a sala. Las partes deberán agendar la convocatoria.

