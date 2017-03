María Julia Posse González

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor el día 25 de Marzo de 2017. Su esposo: Juan They; su hija: Claudia They; su nieta: Lara Roldan; su hermana: Nelly They; sus sobrinos: Rosario y Alvaro Pravia participan con gran dolor su fallecimiento y sepelio efectuado en el día de ayer en el cementerio Parque del Recuerdo Ruta Interbalnearia. (Empresa Rogelio Martinelli SA)