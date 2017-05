Más mujeres mayores tuvieron hijos en 2016

Un repaso de los datos de los nacimientos según los grupos de edad publicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) permite identificar una tendencia: en tres de los cuatro grupos de mujeres de mayor edad hubo un aumento en la cantidad de hijos que tuvieron el año pasado respecto a 2015.





En las franjas 30-34, 40-44 y 45-49 los datos muestran un leve crecimiento. Mientras tanto, en la franja 35-39 hubo un descenso. ¿Qué está sucediendo? En primer lugar, como suele suceder en los fenómenos demográficos, es necesario esperar nuevos datos a la hora de sacar conclusiones. Aun así, Juan José Calvo, economista experto en temas demográficos, adelantó algunas explicaciones que pueden estar detrás del fenómeno.





Es un hecho que, luego de prepararse académicamente, hay un aumento del número de mujeres que se han volcado masivamente al mercado laboral y algunas de ellas postergan la decisión de ser madres hasta tanto hayan logrado avances en sus carreras profesionales.





"Hay indicios bastante claros de que hay un cambio en el calendario, sobre todo en las mujeres educadas. En lugar de tener menos hijos, los están teniendo más tardíamente", dijo Calvo a El Observador.





"En la medida en que el nivel educativo de las mujeres se está incrementando, yo esperaría que hubiese un aplazamiento del calendario reproductivo . Las mujeres más educadas están buscando una mejor ubicación en el mercado de trabajo. Aplazan la decisión esperando estar más avanzadas en la carrera", agregó.





En 2016, hubo en total en Uruguay 47.049 nacimientos en Uruguay. En 1996, hubo 58.616





No es casual que eso suceda. Está comprobado que las mejoras más rápidas que una persona pueda lograr en su carrera profesional se da en los primeros años. A fuerza de ascensos y cambios de empresas, los jóvenes logran prestigio y mejores sueldos. Luego, a medida que pasan los años, esas posiciones tienden a estabilizarse y es esperable que las mujeres elijan ese momento para ser madres.

Quedar embarazada es de alguna manera un castigo en las intenciones de progreso de las mujeres y por eso ellas lo evalúan con atención.





"Ante la ausencia de mecanismos que no penalicen en sus carreras a las mujeres por ser madres, las mujeres van decidiendo retrasar la fecundidad . Dicen: 'Si yo me embarazo, probablemente no sea considerada para este ascenso y no se me asignen responsabilidades'. Si no hay una protección para evitar que esas cuestiones ocurran, la variable de ajuste va a ser la edad de nacimiento", dijo Calvo.

Uno de los factores que tuvo su influencia a la hora de fomentar el aumento de madres en edades avanzadas es la política de fertilidad asistida.





Aun así, Calvo dijo que, si bien se trata de un asunto extremadamente importante en materia de derechos, en volumen la cantidad de nacimientos explicados por esa variable aún es pequeño.

Los expertos observan con atención el fenómeno registrado en 2016 de mayor número de madres en las franjas de edad más altas y esperan nuevos datos en busca de llegar a conclusiones más contundentes.





En 2016, hubo 123 nacidos en Uruguay cuyas madres tienen entre 10 y 14 años. Ese es uno de los datos más preocupantes de la realidad del país





Mientras tanto, en el otro extremo del fenómeno, hubo novedades más contundentes. El embarazo adolescente bajó, una noticia valorada especialmente como positiva por el gobierno. Tomando en cuenta todos los grupos de edades, en 2016 hubo una caída importante en la cantidad de nacimientos ocurridos ese año frente a 2015. Nacieron 1.877 personas menos, una cifra que merece atención.





La buena noticia es que casi la mitad (42%) de ese descenso se explica por la caída del embarazo adolescente, que está centralizado en los hogares más pobres. En 2015, hubo 7.371 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que el año pasado hubo 6.575. La subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, valoró especialmente ese dato porque, según dijo, los embarazos en adolescentes es una de las mayores inequidades existentes en el Uruguay.

