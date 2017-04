Masterchef: idéntico, pero uruguayo

La espectacularidad y la masividad del programa conducido por Diego González fueron dos de los puntos más llamativos de una emisión que respetó al pie de la letra el formato y los momentos que ya son conocidos a través de las versiones extranjeras. De hecho, una rápida comparación con la misma instancia en otras adaptaciones regionales de este programa británico muestran planos e instancias idénticas.

En este segmento hubo algunos detalles que pueden percibirse como errores técnicos, como la aparición en el plano de algunos micrófonos de aire o el cableado de los equipos, pero no fue distractivo y el repaso por otras ediciones regionales, como la argentina o la colombiana, comprueba que lo mismo sucedía en esos casos.

Lo que siguió fueron entrevistas mano a mano entre el trío y los participantes, en un pasaje en el que el jurado mostró su severidad y firmeza, pero también lo que pretende el programa: resaltar los productos y la cocina local, así como la creatividad de sus cocineros. Si bien no se llegó en los 90 minutos que dura la emisión a la selección de los 12 finalistas, marcó una primera experiencia positiva.

Los escenarios, la decoración y el estilo general del programa son similares a lo que ya se ha visto. También lo fueron los pasajes emotivos, como los festejos entre los seleccionados y sus familias, o la decepción de varios participantes al ser rechazados por el jurado, siempre enfatizado por música.

El primer episodio, en el que aún no se vieron partes de la escenografía como el supermercado o las largas mesas de cocina, sirvió para presentar a algunos de los personajes que se verán luego, además de para introducir a un jurado en el que Soria y Lainé, a pesar de no contar con la trayectoria televisiva y la experiencia mediática de Sergio Puglia, lograron mantenerse a la par y no mostrarse de ninguna forma como caricaturas forzadas, una de las principales dudas en este tipo de formatos donde se suele esperar que cada uno cumpla con un rol predeterminado. En esta versión, al menos de momento, no sucede.