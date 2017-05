Mataron a la hermana de una jueza penal en San José

Dos hombres en una moto asesinaron de dos balazos a Susana Odriozola, alguacil de la ciudad de San José y hermana de la jueza penal de Montevideo María Noel Odriozola. Según informó el portal San José Ahora , los hombres se le acercaron cuando llegaba a la puerta de su casa y le dispararon.





El jefe de Policía de San José, William Martínez, afirmó que podría tratarse de un intento de rapiña , si bien la mujer tenía todas sus pertenencias cuando fue encontrada. "No hay nada que nos haga pensar, hasta el momento, en otra cosa", sostuvo. En tanto, los funcionarios policiales no hallaron testigos del hecho.





La Policía ordenó el cierre de los límites departamentales, ya que presumen que los delincuentes no vivían en San José. "Creo que en nuestra ciudad no hay elementos dentro del delito capaces de cometer algo así, pero no se puede descartar nada", agregó Martínez.

