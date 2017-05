Matías Arbizu: "Falta independencia política en AEBU"

Por Maximiliano Montautti

La "Coordinación para el cambio" es un grupo integrado por cuatro listas emparentadas con la izquierda radical (319, 575, 810, 999) que la semana pasada obtuvo la mayoría de los votos en el sector de banca oficial de AEBU . Con el triunfo, la presidencia quedó a cargo de Matías Arbizu. Esa coordinación llega con la idea de aplicar una línea de acción diferente a la desarrollada por la conducción anterior de la lista 98, vinculada a sectores moderados del PIT-CNT. En diálogo con El Observador, Arbizu indicó que uno de los principales objetivos es que la banca oficial de AEBU se mueva con independencia política y cuestionó que el sindicato bancario y el PIT-CNT tengan demasiada cercanía con el gobierno del Frente Amplio. En una línea contraria, señaló que la dirigencia del sector público se manejará con una postura más combativa y con "independencia de clase", algo que, entiende, no hicieron sus antecesores.

¿Cuáles fueron los temas principales de la plataforma que llevó a la coordinación a obtener la mayoría de los votos y la presidencia de banca oficial?

Principalmente el tema fue la independencia de clase, política fundamentalmente. Creemos que en AEBU, y no solo en AEBU sino en el movimiento sindical, en general quienes están dirigiendo los sindicatos tienen afiliación con el partido de gobierno que dificulta los reclamos de los trabajadores y sirve de colchón para permitirle al gobierno avanzar en determinados aspectos. En banca oficial tenemos varios puntos; uno es el de las privatizaciones. El Banco República continuamente sigue agregando empresas y ocupando espacios que son puestos de trabajo genuinos, que genera precarización de trabajo e ingresos menores a los trabajadores. Los trabajadores que vienen de empresas privadas, por lo general, no aportan a la Caja Bancaria y eso también genera un problema. Todo eso se da porque la falta de independencia política que hay dentro de la dirigencia del sindicato permite que el gobierno vaya avanzando en estos aspectos. Otro punto es la democracia sindical. Nos ha pasado desde hace mucho tiempo que se dan determinadas resoluciones y la dirigencia del sindicato no respeta lo que dicen las asambleas y se presentan una y otra vez propuestas que van en contra de lo que resuelven las asambleas.