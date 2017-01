May hablará con Trump sobre un posible acuerdo comercial

Primer ministro israelí al teléfono

Fuente: AFP y EFE

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, confirmó que hablará el próximo viernes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo comercial entre ambos países y la importancia de la OTAN para la defensa colectiva."Tendremos la oportunidad de conversar sobre nuestra posible futura relación comercial, pero también sobre algunos de los retos que afrontamos todos en el mundo", afirmó May en una entrevista con la cadena pública BBC La primera ministra, que esta semana anunció su intención de que el Reino Unido abandone el mercado único al salir de la Unión Europea (UE), será el primer líder internacional que se reunirá con Trump en la Casa Blanca tras ser éste investido presidente."Tanto él como la gente que le rodea se han referido ya a la importancia de llegar a un acuerdo de comercio con el Reino Unido, y eso es algo de lo que esperan hablar con nosotros", detalló la jefa del Gobierno británico. "Hay otros asuntos en los que debemos trabajar juntos. Como la importancia de la OTAN, por ejemplo, y la lucha contra el terrorismo. Hay terrenos donde afrontamos las mismas amenazas y los mismos retos. Hemos trabajado juntos en ellos en el pasado y seguiremos haciéndolo en el futuro", agregó.May aseguró que el mandatario estadounidense reconoce el "valor" de la Alianza Atlántica, a pesar de que la semana pasada reiteró que en su opinión es una organización "obsoleta". "Los dos hemos hablado ya sobre las contribuciones que deben hacer los países (a la OTAN). El Reino Unido está gastando el 2 % de su Producto Interior Bruto en defensa, y creo que eso es lo importante" subrayó la primera ministra.May restó importancia a la consigna de poner a "Estados Unidos primero" que lanzó Trump en su discurso de investidura a la hora de fortalecer los lazos comerciales entre Washington y Londres. "Es lo que hace cualquier líder y cualquier gobierno. Nosotros, aquí en el Reino Unido, tratamos de anteponer los intereses del país y de los británicos al abordar cualquier asunto", argumentó.Un día después de las multitudinarias manifestaciones en diversos países en favor de los derechos de las mujeres y contra el nuevo presidente estadounidense, la mandataria británica rehusó confirmar que tratará ese asunto de forma explícita con Trump."Cuando me siente ante él, la mayor afirmación que se hará sobre el papel de las mujeres es que estaré allí como la primera ministra del Reino Unido, hablando con él directamente sobre los intereses que compartimos", señaló.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también anunció que hablará con el presidente estadounidense, en este caso de forma telefónica, este domingo por la tarde, horas después de que el ayuntamiento de Jerusalén descongelase la construcción de nuevas viviendas de colonos en el este de la ciudad."Esta tarde (domingo), mantendré una entrevista telefónica con el presidente Trump sobre temas relacionados con los palestinos, la situación en Siria y la amenaza iraní", afirmó Netanyahu, en declaraciones al consejo de ministros difundidas por la radio pública.Trump ha expresado su firme apoyo a Israel y prometió durante su campaña reconocer la ciudad de Jerusalén como capital del país a pesar de su controvertido estatus. Los políticos conservadores israelíes se congratularon por la elección de Trump. Los más extremistas, opuestos a la creación de un Estado palestino, esperan que les permita seguir adelante con su objetivo de anexionar la mayor parte de la Cisjordania ocupada.En una primera reacción, las autoridades israelíes dieron este domingo su aprobación definitiva a la construcción de 566 viviendas en tres barrios de colonos de Jerusalén Este, de mayoría árabe. Los permisos de construcción de dichas viviendas habían sido congelados a finales de diciembre a petición de Netanyahu a la espera de la llegada de Trump a la Casa Blanca, precisó a la AFP Meir Turjeman, presidente de la comisión de construcción del ayuntamiento de Jerusalén.Israel defiende que todo Jerusalén es su capital, incluyendo Jerusalén Este, la parte de la ciudad mayoritariamente palestina, que Israel ocupa desde 1967 y que ha anexionado desde entonces. Los palestinos quieren hacer de Jerusalén Este la capital del Estado al que aspiran.