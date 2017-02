Mayoría opositora en Venezuela aprueba remoción de ministro de Energía

La mayoría opositora en el Parlamento venezolano destituyó este jueves al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, al culparlo de la crisis del sector durante 2016, aunque analistas descartan que la medida pueda ser aplicada.

El Legislativo aprobó por "unanimidad" un voto de censura contra el ministro, lo que según la Carta Magna "implica su remoción". Esta mayoría absoluta fue logranda ante la ausencia absoluta de la bancada chavista, que no asiste a estos debates desde hace semanas por considerar ilegales los actos legislativos.

La medida se tomó luego de que el pasado martes Motta se negara a ser interpelado por la cámara sobre su presunta responsabilidad en la crisis, que llevó al gobierno a aplicar un drástico racionamiento entre abril y julio del año pasado.

"No le dio la gana venir. Se creen todopoderosos y que pueden hacer lo que les da la gana" dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges.

La decisión será remitida al presidente Nicolás Maduro y a todas las embajadas y empresas relacionadas con el sector.

"El que firme acuerdos con este señor estará incurso en responsabilidades legales. Los compromisos que haga no son válidos para la República", advirtió el diputado Jorge Millán, quien impulsó el debate.

Millán acusó al ministro de ser el "soporte" de un entramado de corrupción que causó pérdidas por US$ 25.000 millones. "Él (Motta) mantuvo la corrupción en el sistema eléctrico, sigue gerenciando las empresas que se encargan del sector de manera negativa y es el soporte de la corrupción heredada que produjo un daño a la nación tremendo", añadió Millán, al presentar la moción en Cámara.

Sanción írrita

Sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Raffalli previó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- declarará nula la sanción.

"Van a ir al TSJ y este va a decir que la Asamblea no puede tomar esas decisiones porque sigue en desacato", al no haber desvinculado a tres diputados opositores acusados de fraude electoral, comentó Raffalli, e indicó que probablemente Motta recibirá un amparo judicial para seguir en el cargo.

La Constitución establece que un voto de censura aprobado por no menos de las tres quintas partes de la Cámara conllevaría la remoción del funcionario, por lo que en la actual Asamblea, conformada por 163 diputados, se necesitarían 98 apoyos a la moción.



Sin embargo, el secretario del Parlamento, José Ignacio Guédez, informó al final del debate que asistieron 92 legisladores al pleno, aunque esto no impidió que el presidente de la AN, el opositor Julio Borges, asegurase que esta moción debe significar la destitución de Motta Domínguez, en el cargo desde agosto de 2015.

La situación de Motta

En medio de la crisis, que el gobierno atribuyó a una prolongada sequía por el fenómeno climático El Niño, Maduro llegó a reducir a dos días semanales la jornada laboral en entidades públicas.

El 28 de abril de 2016, el Parlamento aprobó una moción de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien permaneció en el cargo aduciendo que la medida era ilegal.

