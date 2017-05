Medias can-can: entre lo tradicional y la innovación

Las primeras medias can-can o pantimedias datan del siglo XV, y fueron utilizadas por los nobles y reyes españoles, como señal de poder. Su uso se masificó y femenizó en el siglo XX, con el fenómeno de la liberación femenina y las minifaldas. Las polleras eran utilizadas incluso en invierno, y de ahí la necesidad de las medias, que además de protección brindaran valor estético.





El diseñador de moda francés André Courrèges convirtió al pantalón en una prenda utilizada masivamente por las mujeres como objeto de moda. Ahora, es frecuente y natural ver en las calles a las mujeres vestidas con un jean, y, cada vez menos utilizando polleras o vestidos. Los cambios en los hábitos de consumo llevaron a una reconversión en las fábricas de medias de todo el mundo, incluidas las uruguayas. Además de la fabricación de pantimedias, muchas han tenido que incorporar otros artículos como calzas o ropa interior, diversificando su producción.





Desde hace 56 años que la empresa Elgi trabaja en el mercado uruguayo, con una fábrica ubicada en el barrio Maroñas, y un showroom en el Parque Batlle. Su director, Leonardo Marachlian, explicó que desde el año 2000 han ido bajando las ventas de pantimedias a nivel mundial, estimado en un 50%.

"La explicación es que la vestimenta de la mujer se acerca más al uso del pantalón. Comenzamos a fabricar calzas con diseños y hoy por hoy en la calle se ven más mujeres con calzas", sintetizó.

La empresa diversificó su producción con la inversión de una máquina especial para la fabricación de prendas sin costura: camisetas, musculosas y ropa interior.





"En Brasil había épocas en las que los fabricantes no daban abasto y nosotros producíamos para aquél mercado. Hoy por hoy, eso no sucede porque lo que producen les alcanza para el mercado interno", explicó Marachlian.





Sin embargo, el empresario entiende que se está dando una tendencia de usar medias de red debajo de los pantalones de jean rotos, o incluso con polleras o shorts: "Nosotros no las estamos fabricando porque no tenemos las máquinas para ello, pero hemos importado medias de red comunes y con diseños". La visualiza como una tendencia "tímida", que "no se sabe si va a tomar fuerza o quedar como un intento de moda".





Una situación similar le ocurre a la empresa Darcy – Germe –, la otra fabricante de medias can-can junto a Elgi. Desde la empresa se indicó que las medias can-can actualmente se asocian directa mente con ropa formal, de fiesta, para trabajo o uniforme. Sin embargo, aparecen las tendencias como la media de red para looks más atrevidos y menos cotidianos, que también ofrece la marca a sus clientas.





Moda incipiente

Muy diferente es la visión de la emprendedora Cecilia Leites: "Las medias can-can con diseños llegaron para quedarse". La diseñadora, en el año 2008, comenzó a desarrollar su marca CanCan by Csileites . "Las que más se destacaron fueron las transparentes inspiradas en tatuajes", recordó la emprendedora. Los diseños en aquél entonces eran variados; la primera media de prueba fue con diseños de manchas rojas, simulando tinta que salpicaban las piernas. Recientemente llegó a diseñar una media especial por los 100 años de La Cumparsita, que lució en la celebración la bisnieta del autor Gerardo Mattos Rodríguez.





"Cuando comencé me decían que tenía que aprovechar el 'boom', ya que luego pasarían de moda; hoy las sigo realizando y el impacto es el mismo. Las medias con diseño van a existir siempre, no es moda", puntualizó Leites.





Su público es variado ya que hay medias para bebes, niños, adolescentes y adultos. Actualmente terceriza la producción en un taller de estampados. Algunos de los artículos que realiza son medias leggings (sin pie), pantimedias (con pie), medias 3/4, bucaneras (hasta la rodilla) con encaje, medias de red clásicas y con diseños.





$ 350 es el precio de los zoquetes de red de CanCan by Csileites. Hay medias de hasta $ 900 con diseños para novias





Leites apunta al exterior, ya que además de vender para Uruguay, exporta a la región. Entiende que las medias con diseño –como las que fabrica con diseños de tatuajes, que son las más solicitadas– no son una moda, porque en el exterior las mujeres usan mucho más polleras con medias.





La investigadora de mercado y especialista en tendencia de moda Verónica Massonnier visualiza el retorno de las medias de red, cobrando protagonismo debajo de los jeans, y hasta con vestidos para un look nocturno.





Para la emprendedora Cecilia Leites, serán tendencia este año, pero "seguramente ya no lo serán en dos años".









Tienda y diseños para el exterior

Cecilia Leites tendrá su propio local en Sinergia Design , el espacio dedicado a emprendedoras de la moda y el diseño en general. Además, sus productos se venden en Elgi Store en Montevideo. Leites ha realizado trabajos especiales para distintos clientes. Por ejemplo, mangas para la selección de la Reina del Carnaval inspiradas en los 100 años de La Cumparsita.

Además, sus medias han llegado a las pasarelas de la mano de la diseñadora argentina Verónica de la Canal y de Krizia Robustella de España. A nivel local, sus medias con diseños son demandadas para novias y eventos especiales, y para la marca de ropa interior uruguaya Majo Rey.

