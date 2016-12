MegaAgro puso la lupa sobre los mercados

Panorama para los ovinos

El fuerte vínculo entre los mercados de la carne y los granos fue destacado por el expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Roberto Vázquez Platero, en la jornada de fin de año que realizó MegaAgro en Salto. El consultor indicó que esa relación se explica porque la mayor parte de las carnes del mundo se produce con granos."Cuando explotan los precios de los granos se afecta mucho la competencia por la tierra, algo que pasó en Uruguay, con el traslado de los rodeos a las zonas menos productivas", dijo al diario El Pueblo , tras su charla del jueves 8.Aseguró que el mundo no se quedará sin carne y sin alimentos. Y alertó que Uruguay le exporta el 44% de la carne a China, pero señaló que ese también es el primer mercado de Brasil, India y Argentina. "No tengo ninguna garantía de que China va a poder conformar el crecimiento de producción de la carne de todo el mundo", analizó.También señaló la entrada de Brasil a Estados Unidos, que preocupa mucho porque siempre fue un mercado alternativo para Uruguay. Además cuestionó la competitividad del país, por ser caro.Para el consultor Roberto Cardellino, la lana y carne ovina atraviesan una situación más optimista, así como un mejor panorama a futuro, aunque también señaló que algunos aspectos como el Brexit, la victoria de Trump y la economía china hacen que los pronósticos sean más arriesgados.Destacó los buenos precios de la lana, pero indicó que la sobreoferta de superfinas en Australia hace que se achique la brecha de precios. "No parece existir una ventaja muy clara en la producción de este tipo de lanas , máxime que probablemente en ese rango de micronajes (inferior a 18,5 micras) los pesos de vellón, el tamaño y la reproducción se vean disminuidos", señaló. Otro elemento importante es la relación entre el dólar australiano y el de EEUU.Sobre la producción de carne ovina, analizó que el precio del cordero es alto y continúa superando al de la carne vacuna. Consideró que la producción ovina en el país, que forma parte de sistemas ganaderos conjuntamente con los vacunos y con una base forrajera basada en pasturas nativas, seguirá siendo, salvo excepciones, de doble propósito."No se prevé la generalización de sistemas intensivos como en Nueva Zelanda. Por el contrario, es más probable que se generalice la dirección actual que se sigue en Australia, de un doble propósito con lana fina de calidad", opinó.José Pedro Aicardi dijo a El Observador Agropecuario que el objetivo del encuentro de fin de año es convocar a los clientes del norte, no solo para hacer una despedida sino para brindarles un servicio.Recordó que hace cuatro años comenzó a trabajar el equipo de Salto con Francisco Preve, Elbio Malvasio en insumos, los colaboradores Juan Carlos de Souza y Javier Cardozo, y "estamos muy contentos de incorporar a Marcos Russo como operador ganadero. Así ofrecemos nuestros servicios de insumos, negocios rurales y haciendas y lanas", dijo Aicardi.También señaló que hace más de un año se abrió la oficina en Paysandú, con Gustavo Ferrés y Joaquín Otegui Perrier."La apuesta no es solo a esos departamentos sino a todo el norte, donde está el reservorio ganadero de Uruguay. En muchas partes de Paysandú, Salto y Artigas también hay agricultores de alta talla. Comenzamos con lanas y frigoríficos y ahora venimos cerrando el círculo con insumos, semillas forrajeras de Calvase, y los negocios ganaderos", remarcó.