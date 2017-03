Mejora en lanas finas beneficia en precios y colocación a productores

El mercado de la lana reflejó en la primera parte de la zafra una recuperación de precios, especialmente de los vellones finos, con una buena colocación que deja la segunda parte de la temporada prácticamente sin remanentes, coincidieron en declaraciones a El Observador distintos operadores del mercado local.





"La tendencia a la suba de las lanas finas ha sido usufructuada por los productores durante todo el transcurso de esta zafra y representa a esta altura un adicional en el precio de un dólar por kilo, aproximadamente", destacó el presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana, Pablo Iramendi.





Explicó que desde julio hasta febrero pasado se han vendido las lanas finas y no queda casi stock, sobresaliendo que había productores que tenían dos zafras si vender. Por ahora la tendencia está a favor del fino y se espera que termine arrastrando a los precios del Corriedale, expresó Iramendi.





El precio de las lanas finas Merino oscilan entre US$ 5,80 el kilo a US$ 8. Los vellones Merino tradicionales se ubican entre los US$ 5,80 y US$ 6 el kilo de vellón, mientras que los Merino con grifa y finura de 21 a 21,5 micras valen en el eje de US$ 6,50 a US$ 6,80. A su vez en finuras superfinas, en el eje de 18 a 18,5 micras, el precio se ubica por encima de los US$ 7 y llegando a los US$ 8 el kilo.

La diferencia vale

"Las lanas valen y la diferencia está en cómo son presentadas: la finura, el rendimiento al lavado, si es grifa verde, celeste o sin acondicionar. No hay duda que los mejores precios los hicieron lanas grifa verde con buena finura y buen rendimiento", expresó a su vez el consignatario Ricardo Stewart.





Explicó que el indicador australiano ha venido mejorando semana a semana y con una demanda sostenida, sobre todo hasta la primera mitad de la zafra. Opinó que en Uruguay las lanas finas encontraron una demanda pareja y constante, y durante muchas semanas con mejoras de precios.





El año 2017 arrancó con más fuerza y pegó un salto en los valores. En general ha sido una zafra muy pareja para las lanas finas Merino, Ideal y de Merilín, que han logrado muy buenos valores.

Se observa que el indicador de mercado australiano refleja una mejora en todas las categorías, y no solo en las lanas finas. "Ahora empezamos a ser más optimistas en lanas medias y Corriedale, donde para este último tipo de lanas empiezan a surgir algunas consultas de los industriales en procura de negocios que hasta ahora eran bastante difíciles de concretar", dijo Stewart.





Hay cambios que "son estructurales"





El director de Delta Consultora, Roberto Cardellino, resaltó el fortalecimiento de los precios de lanas de menos de 22-23 micras. Explicó que existen "causas estructurales" que están por encima de aspectos coyunturales, por ejemplo la acumulación de stock. También hay situaciones estructurales como los cambios sociales y económicos de la sociedad, como ocurre en China, donde ganan terreno las lanas finas por su mayor preferencia para confeccionar prendas para un mercado que requiere vestimenta de mayor valor.





