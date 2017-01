Meme Bouquet, el dj más buscado del este

Los dj hace años que dejaron los escenarios oscuros y las cabinas disimuladas para transformarse en figuras mediáticas de peso. Si bien su existencia y popularidad data de hace décadas, fue hace relativamente poco que se convirtieron en personalidades dentro de la industria y artistas convocantes en fiestas, festivales y conciertos. David Guetta fue uno de los pioneros en esta categoría y el que logró captar el interés del público masivo norteamericano que muchas veces es el que determina el éxito o el fracaso de un producto cultural en el resto del mundo occidental.





Jaime "Meme" Bouquet es desde hace ya cinco veranos uno de los dj argentinos más buscados por los productores de fiestas y eventos en la costa este uruguaya. Su primer desembarco en el país fue en una fiesta Box de Punta del Este en enero de 2011 y desde entonces no ha faltado en ningún verano, primero en Maldonado y luego con pase directo a los boliches de Rocha, donde lo promocionan como una de las grandes atracciones de la temporada.





Su tarea consiste en seleccionar música y pasarla, respetando los tiempos y los códigos de lo que sucede en la pista de baile, la cual cambia año a año.





"Para reinventarme trato de buscar siempre lo último que suena, encontrar buenos remixes y tratar de armar cosas nuevas aunque el público cambie todos los veranos", dijo Bouquet a El Observador cuando se preparaba para comenzar su espectáculo en uno de los grandes boliches en La Paloma. Y agregó que su elección musical depende mucho del lugar y el evento que le toque musicalizar. "No hay géneros a los que le diga que no y no se me cae ningún anillo por ningún tipo de música".





Durante este verano la electrónica vocal comercial y el "cachengue" –una categoría en la que entran diversos géneros latinos como el reggaetón de Maluma y CNCO, y la cumbia pop– han sonado más que cualquier otra cosa.





Desde la pista de baile del boliche, varias adolescentes le gritan enloquecidas y le piden a Bouquet que baje del escenario para tomarse fotos. El argentino, una vez que termina de armar su equipo y de probar sonido, accede de buena gana. Varias jóvenes se agolpan en torno a él, lo abrazan y juntos posan para la foto. Las capturas aterrizan sin escalas en Instagram, en donde Bouquet tiene más de 272 mil seguidores.

Las redes sociales han sido para el dj una de las herramientas fundamentales para difundir su trabajo y construir su propia marca.





Con el uso de las herramientas sociales y una avidez natural para fomentar la interacción con el público mediante videos y fotografías tomadas en las fiestas, Bouquet ha dejado de ser un simple dj para transformarse en una de esas figuras que, al menos para el universo millenial, es necesario tener en la grilla de festivales y del verano. Así sucede también con otras personalidades como su coterránea Calu Rivero.





"Para la gente hoy el dj en una fiesta es importante y eso es una responsabilidad para nosotros que tenemos que cumplir con esas expectativas", dijo. Si bien el argentino no se considera un artista porque la etiqueta le genera "pudor" frente a aquellos que sí lo son, cree que pasar música es un arte porque "hay que saber elegir los momentos para poner cada tema y lograr enganchar a la gente".

Según Bouquet, todo se trata de una comunicación constante e indirecta entre él y las personas bailando en la pista.





Para lograr una relación fluida, el dj admitió que improvisa mucho y que basa su selección musical en la intuición. "Más o menos sé con qué voy a arrancar pero después voy mirando a la gente en busca de información que me vaya diciendo por dónde seguir", explicó. Y dijo que la selección depende de las edades y los géneros que se encuentren en la pista: "Si hay más minas paso algo más cantadito, más lindo; si hay más pibes, más reviente".





Esa espontaneidad es posible debido a una obsesión de Bouquet por tener toda su música perfectamente organizada. Su computadora posee un archivo con un orden casi militar en el que cada fichero pertenece a una carpeta que incluye artista, género y año.





Esta capacidad de descifrar qué es lo que la pista pide es, para el argentino, la clave del éxito. "Para mí un dj bueno es aquel que entiende lo que está pasando debajo del escenario; si vos les das lo que ellos quieren vas a tener éxito. Ese es el mérito de mi carrera", aseguró.





Jaime "Meme" Bouquet está en pareja y tiene una hija con la modelo y actriz María Del Cerro, que el año pasado participó en Bailando por un sueño, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. Durante varias galas se pudo ver al dj acompañando a su mujer desde la tribuna y teniendo algunos intercambios con el mismo Tinelli. A pesar de que Bouquet nunca tuvo planes concretos de entrar a los medios más tradicionales, dijo a El Observador que no le molestaría participar en algún programa de televisión. "Está bueno el medio siempre y cuando te lo tomes como un laburo y no te vuelvas loco", explicó.





