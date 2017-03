Menor demanda por ganados gordos

Fuente:

La demanda por ganado gordo dismunuyó debido a que algunas plantas frigoríficas cerraron por mantenimiento. No obstante, hay quienes adjudican la menor demanda a una estrategia comercial de la industria para hacer bajar aún más los precios de los ganados para faena. Sin embargo, desde el sector industrial afirman que la situación del mercado internacional es compleja y el panorama es complicado.En este marco los novillos gordos cotizan a US$ 2,90 por kilo a la carne y los más livianos se pagan algo menos que eso. Las vacas pesadas, de punta, valen US$ 2,65 por kilo, pero en general los precios se ubican entre US$ 2,55 y US$ 2,60. Las entradas de ganados a las plantas de faena están diferidas, algunas industrias las agendan para el lunes 20 y otras a 10 días. Esta es una semana atípica para el mercado, por los días feriados por Carnaval. Hasta ahora no se notaba que la oferta era abundante porque la faena era de grandes volúmenes, y se absorbía sin problemas, pero en la medida que la faena empiece a bajar se notará más la abundante oferta que hay en el mercado, dijo a El Observador el consignatario Santiago Sánchez, integrante del escritorio Victorica & Asociados.El intermediario señaló que hay productores del norte que tienen mucha oferta, que suelen venderla en la zafra de otoño y que mientras tanto siguen aprovechando la abundante oferta de pasturas para que sus ganados sigan engordando en el campo.Señaló que los campos de todo el país siguen en muy buenas condiciones, a pesar que la ola de calor de los últimos días se hizo sentir y una lluvia vendría muy bien.Para Sánchez hay bastantes más vacas que novillos en el mercado, y probablemente los frigoríficos logren con mayor facilidad bajar el precio de esa categoría, mientras que no será tan fácil bajar el precio de los novillos.Si bien el volumen semanal de faena se ubicó por debajo de las 50 mil reses entre el domingo 19 y el sábado 25, la cifra sigue siendo muy importante para este momento del año. Durante el período se procesaron 49.622 reses, 50,1% fueron vacas y 48,1% novillos.Las tres plantas con más actividad fueron: Las Piedras (4.220 vacunos); Breeders & Packers Uruguay (3.745); y Tacuarembó (3.515).En lo que va del año se van procesando 374.050 vacunos, 52% vacas y 46,1% novillos. Los tres frigoríficos que más faenaron fueron: Tacuarembó (29.367 cabezas); Breeders & Packers Uruguay (27.156); y Las Piedras (25.863).