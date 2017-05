La última encuesta realizada por la consultora Radar revela que 28,1% de los uruguayos votaría al Frente Amplio si las elecciones fueran el próximo domingo. El Partido Nacional continúa en segundo lugar como la principal fuerza opositora, a menos de dos puntos de diferencia del partido de gobierno (26,3%), de acuerdo a los resultados del sondeo publicados en el sitio web de la encuestadora.





El Partido Colorado recibiría 5,5% de los votos, mientras que 3,6% de los encuestados se inclinaría por el Partido de la Gente. Unidad Popular y el Partido Ecologista Radical Independiente (PERI) obtendrían 0,9% y 0,7%, respectivamente.









Del total de los encuestados, 12,6% contestó que votaría en blanco o anulado, mientras que 13,5% no sabe aún a qué partido elegiría. En tanto, 4,7% no quiso responder y el 4% declaró que no votaría, por lo que fueron eliminados de los porcentajes de cada agrupación política.

Fuente: