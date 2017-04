Mercado del arte internacional muestra signos de recuperación

El comportamiento que ha desarrollado el mercado del arte a nivel internacional en materia de valores obtenidos en subasta, visualiza en el primer trimestre del año señales de recuperación con respecto a la temporada anterior. Aunque falta saber si en los próximos meses se confirma o no la tendencia, hasta ahora hay algunas cifras que posiblemente al finalizar el periodo se posicionen entre lo más importante de 2017.

La cifra más alta que se obtuvo en subasta en el periodo antes mencionado correspondió a Bauerngarten, obra del pintor austríaco Gustav Klimt. La pieza es un óleo sobre lienzo que mide 110 x 110 cm., se vendió en US$ 59,3 millones el miércoles 1º de marzo, en Sotheby's de Londres.

El segundo valor más significativo perteneció al pergamino denominado Seis Dragones, obra del artista chino Chen Rong. Subastado el 15 de marzo pasado, el lote estrella del evento presentado por Christie's en Nueva York alcanzó los US$ 48.967.500, marcando un punto de inflexión también para las piezas que ofrecen tanto antigüedad y calidad como estilo.

El podio de precios más importantes lo completa la pintura Sauces y Gansos, del artista Zhao Lingrang. En la misma subasta de Nueva York en que fue vendido el pergamino de Chen Rong, la pieza se remató por US$ 27.127.500.

En tanto, la cuarta posición es para Te Fare (La Maison), del pintor francés Paul Gauguin, ya que el cuadro fue vendido por US$ 25.229.400 en una sesión presentada en Christie's de Londres.

El quinto puesto en esta lista de los diez precios más destacados fue para Eisberg, una creación del pintor alemán Gerhard Richter. Subastada en una venta de pintura moderna y contemporánea por Sotheby's en Londres el pasado 8 de marzo, la pieza se cotizó en US$ 21.569.250. En los valores que mejor se cotizaron en este periodo no podría faltar una creación de Pablo Picasso, y este resumen desprende que la obra Planta de tomate fue rematada en Sotheby's de Londres por US$ 21 millones, esto el 1º de marzo

Retrato de Baranowski, obra del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, es parte también de los precios más relevantes del periodo enero-febrero-marzo. La pieza se subastó el 1º de marzo en Londres en una sesión de Arte Moderno & Impresionista, y se cotizó en US$ 19.811.870. Por su parte, en US$ 17.950.590 un comprador adquirió a La Corde Sensata, una obra del pintor belga Rene Francois Magritte. El cuadro fue vendido en Londres el 28 de febrero, en una subasta que Christie's denominó El Arte del Surrealismo.

Entre los últimos precios que completan esta lista figuran el cuadro Tratado de Bianquiao, vendido en US$ 17.607.500 en la subasta que Christie's presentó en el Rockefeller Center de Nueva York el día 15 de marzo pasado, y también la pintura denominada Caballo, del artista chino Gan Han, obra que se remató al mejor postor en US$ 17.047.500. Dicha transacción fue la misma sesión que Christie's ofreció en Estados Unidos a mitad del pasado mes.

