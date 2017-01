Mercado del Puente: el festival gastronómico de verano

Una vez combatida esa barrera animal a puro repelente, el evento brinda un recorrido por una oferta que incluye diferentes platos confeccionados por establecimientos uruguayos y argentinos. Bajo una estética apoyada fuertemente en el uso de la madera, los fardos y un terreno cubierto de paja, Mercado del Puente es el primer evento de la temporada que confirma la bienvenida del público uruguayo a la feria gastronómica, una actividad cultural con múltiples hitos montevideanos de 2016.

El principal objetivo es sencillo: pasar un buen rato degustando y conociendo la mayor cantidad de platos que el estómago y la billetera permitan. Según especificaron diferentes encargados de los puestos de comida presentes en Mercado del Puerto, la organización estableció un precio máximo de $ 200 para las comidas principales de cada local.

La feria gastronómica ofrece comidas que funcionarán como la cena de los diferentes turistas que visiten el lugar, aunque también hay tentempiés dulces y una pequeña variedad de cervezas artesanales, una de las bebidas alcohólicas con mayor crecimiento en popularidad en los últimos años en Uruguay.

Dentro de la variedad de alimentos, la plancha es el principal aliado de los establecimientos instalados al costado de la Ruta 10, aunque también hay lugar para bocados frescos. En la feria se encuentran hamburguesas, crepes, refuerzos, platos a base de queso fundido, sushi, ceviche y platos veganos, así como postres en base a chocolate.

Otros de los protagonistas que se han convertido en furor dentro del rubro gastronómico local han sido los carros gourmet, también conocidos como food trucks. Con la aprobación en Maldonado de la ordenanza que habilita la operativa de este tipo de restaurantes móviles bajo ciertas condiciones y permisos, este verano en Punta del Este se pueden ver diferentes versiones de estos negocios a lo largo de la ciudad y en balnearios como La Barra y Manantiales.

El Mercado del Puente no fue la excepción y visitantes del evento fueron atraídos por la posibilidad de ver cómo sus hamburguesas o cervezas son preparadas y servidas por un pequeño equipo de personas haciendo malabares dentro de un automóvil acondicionado para servir a un público hambriento. La demanda, de todas formas, logró que varios de los trabajadores tuvieran que apurar sus procesos para calmar a las filas de gente esperando su comida.

Ambientado con música en vivo que puede incluir un remix de hits veraniegos a cargo de Bruno Mars, oldies de los noventa de Will Smith o simplemente la música electrónica de relleno que aparece en rincones de Punta del Este cuando no suenan las imparables nuevas producciones de Shakira o Maluma, Mercado del Puente es el primer paseo del verano motivado por la cocina rápida gourmet y abre la cancha para un año en el que probablemente no faltarán instancias para acabar con los antojos más variados.