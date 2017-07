Mercado lanero local sigue enfocado en lanas finas

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador -

Con la segunda semana de receso en Australia, hay movimiento en el mercado local que sigue enfocado en la demanda por lanas finas y, en gruesas, por los lotes grifa verde.

Por ahora, el clima ha demorado el ingreso de oferta por esquilas, pero se notan movimientos en el lomo por lotes finos que ingresarán al mercado en uno o dos meses.

Lo más trabado continúa siendo el Corriedale sin acondicionar. La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana informó este jueves las referencias para el mercado local.

Para lotes de entre 18 y 19 micras, grifa verde, marcó un valor sobre US$ 8,50 por kilo; para lotes de 21 a 22 micras sin acondicionar y grifa celeste de US$ 6,05 y US$ 6,50 por kilo respectivamente.

En tanto, para lanas entre 23 y 24 micras cruza reportó valores entre US$ 5,10 y US$ 5,30 por kilo para lotes sin acondicionar y grifa celestre, respectivamente.

Lanas Corriedale

Para los lotes Corriedale se sigue marcando los premios por la lana acondicionada. Por lanas entre 28 y 29 micras la referencia sin acondicionar fue de US$ 2,40 por kilo, pasando a US$ 2,95 por grifa celeste y a US$ 3,25 por grifa verde.

En lanas entre 29 y 30 micras los precios fueron de US$ 2,30 por kilo (sin acondicionar); US$ 2,80 (grifa celeste) y US$ 3,10 (grifa verde).

