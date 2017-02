Mercado muy demandado por los Merino y Poll Dorset de Las Rosas

Hubo interés por los reproductores de todas las razas en el remate realizado en el marco de la Expo Ovina del local Chiflero, en Artigas. En ese marco se realizó el remate anual de los Merino Australiano y Poll Dorset de Estancia Las Rosas, con negocios a cargo de Zambrano & Cía.

Tras el remate, Javier Echeverría, integrante de la cabaña de Laetitia d`Arenberg, destacó la fluidez con que se vendieron los Merino, desde el primero hasta el último lote. Los Poll Dorset, se comercializaron de buena forma, pero con un mercado menos pujante que el de la raza lanera.

Todos los precios de la Expo

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada raza fueron: 70 Merino Australiano US$ 700, US$ 350 y US$ 474; cinco Poll Merino Australiano US$ 520, precio único; ocho Corriedale US$ 350, US$ 200 y US$ 319; 40 Merino Dohne US$ 500, US$ 280 y US$ 371; 18 Poll Dorset US$ 500, US$ 370 y US$ 437; 13 Texel US$ 350, US$ 300 y US$ 322; y cuatro Ideal US$ 350, US$ 330 y US$ 340.

