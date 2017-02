Mercado de seguros creció 2,1% en 2016

Fuente:

En un contexto de caída en la emisión de primas de la mayoría de las ramas de actividad, el mercado asegurador pagó durante el 2016 más de $ 23.100 millones (unos US$ 814 millones) en indemnizaciones a sus asegurados.La actividad registró un crecimiento real del 2,1% el año pasado, producto de una emisión de seguros de $ 38.531 millones (US$ 1.317 millones). Esa expansión estuvo fuertemente impulsada por el crecimiento de las primas del seguro de vida previsional que crecieron en términos reales 28,8%. En tanto, los seguros patrimoniales presentaron una caída de 1,4%, los seguros de vida no previsional cayeron 0,5% y los seguros de accidentes de trabajo 12,6%, según datos del Banco Central (BCU), divulgados ayer por la Asociación Uruguaya de Aseguradoras Privadas (Audea).Según la gremial, el sector a traviesa por una fase de desaceleración de la actividad, en la que se manifiesta un aumento de la competencia entre los operadores, el crecimiento de los siniestros y de los gastos de adquisición y explotación.Por su parte, las inversiones financieras del sector tuvieron un crecimiento de 23% respecto a 2015, y totalizaron US$ 3.396 millones. Las inversiones se distribuyeron en 73% en valores emitidos por el Estado, 15% en valores en instituciones de intermediación financiera, 6% en valores emitidos por empresas uruguayas, 5% en valores extranjeros, y 1% en otras inversiones "En el 2016 se produjo una fuerte concentración de las inversiones del sector asegurador, al crecer significativamente la participación de las inversiones en valores públicos emitidos por el Estado, lo que refleja la escasez de opciones de inversión adecuadas para el sector asegurador en nuestro mercado de capitales", afirmó el director ejecutivo de Audea, Mauricio Castellanos.Por su parte, las reservas técnicas del sector, es decir, el importe de las obligaciones asumidas derivadas de los contratos de seguros que refieren a la capacidad para hacer frente a ellas, también registraron un significativo incremento y se ubicaron en US$ 3.103 millones que representa un aumento del 25% en relación al ejercicio 2015.