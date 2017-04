Mercado de valores dinámico gracias a emisión de las letras

De acuerdo al boletín del Depositario Central de Valores (DCV) que divulgó ayer el Banco Central del Uruguay (BCU), en el segundo semestre de 2016 se procesaron operaciones en la plaza financiera uruguaya por US$ 13.157 millones, un aumento sensible respecto a los US$ 8.973 millones del primer tramo de ese año y de los US$ 10.794 millones de igual período de 2015.

El reporte del DCV indicó que si bien se registró una disminución en la operativa internacional en el período julio-diciembre de 2016, ello fue más que compensado por un incremento en el mercado primario y secundario del mercado de valores local. El mercado primario -cuya participación está acotado a un ranking que elabora el BCU (actualmente BBVA, HSBC, BROU y Santander y Citibank)- aumentó en US$ 2.455 millones respecto al semestre anterior, debido a la emisión por Letras de Regulación Monetaria (LRM) en moneda nacional, cuyas transacciones también impactaron en el volumen de transacción del mercado secundario, en el que los instrumentos financieros ya emitidos se compran y venden de acuerdo a las necesidades de sus titulares. En este segmento tienen un rol activos el resto de las banco de plaza, AFAP y corredores de bolsa.

Durante el segundo de 2016 se emitieron e integraron efectivamente a través del sistema del DCV 14 títulos de oferta pública, de los cuales 10 fueron fideicomisos financieros por un total de 235 millones de UI (unos US$ 29,7 millones) y US$ 40 millones, tres Obligaciones Negociables (ON) por un total de US$ 70 millones y las acciones de Aeraflin (parque eólico Valentines) por

US$ 5,2 millones.

Por su parte, en el mercado secundario el volumen de operaciones en el semestre julio-diciembre de 2016 alcanzó los US$ 8.182 millones, un aumento de US$ 1.729 millones respecto al primer semestre y de US$ 834 millones en la comparación interanual. El incremento estuvo explicado por la variación positiva por un crecimiento en la participación en las Notas del Tesoro del gobierno en UI por US$ 1.468 millones y en las LRM del BCU por US$ 1.177 millones. El aumento neto de los valores emitidos por el BCU el pasado semestre fue de US$ 1.141 millones. Considerando el total de operaciones se llegó a 6.284 transacciones, lo que implicó un repunte del 18% sobre el primer tramo de 2016.

Las AFAP dominaron la posición compradora con una posición neta de US$ 811 en el segundo semestre, mientras que la banca presentó un resultado neto vendedor por US$ 2.132 millones debido principalmente a las LRM

Fuente: