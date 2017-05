México importará un volumen récord de maíz brasileño

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador





Importadores mexicanos cerraron la compra de maíz brasileño en la misma semana que se formalizó el inicio de las renegociaciones por el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta por sus siglas en inglés).





Delegaciones privadas y oficiales de México recorrieron en las últimas semanas Argentina y Brasil entrando en contacto con operadores, productores y exportadores de maíz.





El negocio cerrado por maíz brasileño fue de 300.000 toneladas a ser importadores entre agosto y octubre. Los primeros envíos serán de dos barcos con 30.000 toneladas cada uno.





Los precios se ubicaron entre US$ 3 y US$ 5 por tonelada por encima de lo valores del maíz estadounidense cuando semanas atrás la diferencia era de US$ 15 por tonelada.





Si bien las 300.000 toneladas son un volumen pequeño frente a los 12,75 millones que importó México de EEUU en 2016, es casi cinco veces mayor a lo comprado en Brasil el año pasado y un volumen récord.

