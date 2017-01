MGAP anunció más controles sobre productores familiares

Fondos entregados



Combustibles no es un tema sencillo Ante el planteo de los arroceros de liberar la importación de combustibles por los costos actuales que tiene, el ministro Benech admitió que Uruguay tiene el gasoil más caro de la región, pero sostuvo que "no es tan sencillo" abordar este tema. Dijo que el agro local en general ha tenido un ajuste de costos y es un tema "no solo nuestro, porque hay una política que es el monopolio de los combustibles y no está en el MGAP la posibilidad de cambiar".



El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que es necesario que los productores familiares registrados hasta 2011 cumplan de nuevo con este trámite ante sus oficinas, a la vez que se anunció que aumentarán los controles. Los incentivos, que son cada vez mayores, "ha tentado a muchos a falsear las declaraciones", advirtió en conferencia de prensa Fabián Mila, de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR).Los productores cuentan con un plazo de 60 días que vence este 18 de enero y quienes no lo hayan hecho quedarán sin derecho a beneficios, hasta tanto no regularicen su situación, sostuvo.El ministro interino Enzo Benech dijo a su vez que ha sido necesario hacer ajustes a lo que fue la normativa inicial del registro, que establecía como requisito principal que el productor tuviera un área menor a 500 hectáreas.Sin embargo, después se fue verificando una realidad que escapaba a ese perfil, como por ejemplo las explotaciones intensivas que en esa superficie pueden representar una empresa de mayor porte.Benech resaltó que 62% de los productores uruguayos es de nivel familiar, registrado ante el MGAP, los que sumado a las personas asociadas a esas unidades productivas suman 47.622 personas. En las 20,6 miles de unidades productivas que trabajan, 52% de los productores son ganaderos, 17% horticolas y los lecheros representan 10%.El jerarca destacó que el gobierno apoya a esos productores con fondos que "pertenecen a toda la sociedad" y que por otro lado se ha verificado que hay declaraciones de productores que no son correctas, y que se ven obligados a revisarlas, porque aquí "hay un control social". Explicó que esos fondos se distribuyen como subsidios o cómo créditos (subsidiados), así como también se dan exoneraciones impositivas.El año pasado el MGAP, a través de la Dirección de la Granja (Digegra), brindó asistencia a los productores familiares por US$ 9 millones, fueron 3.024 productores, y por su parte la DGDR entregó durante los últimos dos años una cifra de US$ 15 millones a 2.853 productores familiares.Entre los diferentes políticas sobresalen los apoyos que se han brindado desde 2012 en asistencia técnica y capacitación, que van desde 50% a 80% de los proyectos, por un total de US$ 30 millones, más los aportes de contrapartes de los productores, informó por su parte Mila.También ha sido importante el plan piloto de seguros en ganadería en el basalto, sierras del este y el eje sur de la ruta 7, donde el MGAP además de validar la herramienta ayudó al pago de la prima del seguro de 298 productores.Entre otros beneficios otorgados sobresalen los subsidios a los aportes patronales ante el BPS, así como también los productores lecheros familiares (691) se beneficiaron con el fondo de financiamiento lechero Ffdsal, a quienes se les otorgó un mínimo de préstamos a los que remitieron por debajo de esa suma.