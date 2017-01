Miami: el diseño de una experiencia fuera de serie

Esa vibra que poseen las ciudades cuando reciben miles de turistas de todas partes del mundo y las marcas internacionales así como los locales capitalizan con agendas cada una más estimulante que la otra. Es así que uno puede cruzarse perfectamente con Piero Lissoni o Karim Rashid recorriendo una exposición, a Alan Faena celebrando su cumpleaños o acceder a demostraciones o eventos privados... planificados o no tanto y una infinidad de personajes. Se ven los coleccionistas verdaderos (los que concretan transacciones multimillonarias) , actores, empresarios, fashionistas, artistas emergentes o diseñadores que van a llamar la atención con sus productos y todo amante del diseño, moda, publicidad, o actualidad que pueda preciarse debe decir presente en esas fechas.

Hace 3 o 4 años supe de esta singularidad cuando seguía a varias personalidades referentes internacionales en distintos rubros y en esa semana todos parecían coincidir en Miami no importa de dónde procedieran, compartiendo los más increíbles entornos, paisajes o eventos. Ahi pasaba algo y yo tenía que saber qué era: al investigar resultaba en tal despliegue de actividades que sin dudas suponía un posicionamiento de la ciudad mucho más allá de la imágen habitual de playa y shopping.

Hay 4 o 5 lugares relevantes propiedad de familias que poseen colecciones de arte particulares en edificios que van desde galpones que no anuncian nada desde afuera, o ex depósitos de la DEA a fachadas con mosaicos imitando junglas: son las fundaciones Margullies, De La Cruz, Rubell o CIFo, todas ellas abren al público y pueden recorrerse en menor escala que museos tradicionales pero con piezas tan o más relevantes: Richard Serra, frank Stella, Henry Moore, De Kooning, Olafur Eliasson o cualquiera de ese calibre puede estar presente en esos espacios y uno se siente francamente privilegiado de poder acceder a ello, generalmente en forma gratuita en estos casos.

Eventos

En otro momento la casualidad quiere que el hotel sea vecino al de Faena y se escuche a Madonna en un recital privado en una gala a beneficio donde las mesas iban de 5.000 a 50.000 dólares. Igualmente el acceso a los espacios públicos por suerte no tienen costo y se puede disfrutar un trago en el bar escuchando una banda de Jazz, coincidir con Faena celebrando su cumpleaños o acceder a la fiesta en el super duomo instalado en la playa con proyecciones multimedia.

La inauguración oficial de Art Basel en el Lincoln Park con esculturas, bandas en vivo y una suerte de discoteca con drag queens y performers al ritmo de música disco no es algo de todos los días. Una chill/grill Limo : una limosina recuperada en cuyo capó se cocinaban hamburguesas en un grill y su valija era un refrigerador para cervezas: más cool imposible.

Gastronomía

Hotelería

No se puede cenar o quedarse en todos lados , pero sí se pueden visitar y eventualmente tomarse un trago: la recorrida por los halls y restaurantes de los hoteles boutique de la Lincoln y otras zonas son un must que uno no debe perderse: El Faena, El SLS, el Delano, el Raleigh, el Setai, el Standard o el Mandarin Oriental, sede del restaurante de Gastón Acurio son varias de las escalas.