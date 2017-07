Mick Jagger le canta al Brexit en su nueva canción

Fuente: AFP

A sus 74 años, el músico inglés Mick Jagger se adentra en un terreno minado de la política británica con una canción de título evocador,(La Inglaterra perdida)."Fui a buscar a Inglaterra , no estaba ahí/Creo que estoy perdiendo mi imaginación/Estoy harto de hablar de inmigración/No puedes entrar y no puedes salir", canta Jagger a ritmo de blues en, presentado el jueves por la noche.Mick Jagger contó en el programa de radio Beats 1 que fue a ver un partido de fútbol decepcionante en el que Inglaterra perdió, una referencia nada disimulada al Brexit , "un momento difícil de nuestra historia", según recoge la agencia británica PA.El vídeo musical de la canción, en blanco y negro, muestra al actor británico Luke Evans intentando escapar de varias personas que le persiguen y le impiden huir. Una niña le pregunta "¿A dónde creías que ibas?", como si no pudiese salir de Reino Unido.El cantante de los Rolling Stones publicó igualmente una segunda canción,, que parce abordar el Estados Unidos de Donald Trump, con letras como "las informaciones son falsas", un guiño a la historia sobre los "fake news" del presidente estadounidense.El músico británico no publicaba una canción en solitario desde 2011.El último álbum original de los Rolling Stones,, es de 2005. Pero el guitarrista del grupo, Keith Richards, acaba de desvelar que trabajan en un nuevo disco para "muy pronto".