Militares contra la Justicia por procesamiento de sobrino de Gregorio Álvarez

El teniente Raúl Mermot advirtió que "tendrá que verse la forma de que esto no siga así"

El teniente general Raúl Mermot cuestionó esta mañana a la Justicia por los procesamientos de militares que se dieron en los últimos años, y en especial se refirió al del sobrino del exdictador Gregorio Álvarez, ocurrido días atrás, informó Montevideo Portal.

"Recordamos al personal nuestro que está detenido injustamente, muchos ya fallecidos en prisión. Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron con prisión a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del excomandante en Jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas Álvarez, a quienes los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija en el '72. Estamos recordando todas esas cosas y tratando de que alguien lo escuche, porque es muy sintomático que se procese con prisión a un hombre que le cupo solo la actuación de juez sumariante durante un interrogatorio, que no lo hizo él", dijo Mermot al finalizar el acto de homenaje a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas.

Mermot, según indica el portal, dijo que la Justicia procesó “infamemente” a Rodolfo Álvarez y que “tendrá que verse la forma de que esto no siga así”. "Esto sigue y no sé hasta cuándo va a seguir. Si procesan a Rodolfo Álvarez no sé cómo puede terminar", agregó.

También señaló que tiene "cantidad de antecedentes de compañeros procesados por un solo testimonio, y al final tuvieron que liberarlos porque era falso".

Según el militar estos procesamientos se dan porque “hay algo de venganza por los años que pasaron por el quiebre institucional”. "No olvidemos quién tiró el primer disparo, quien incitó las acciones en un gobierno democrático: los tupamaros, muchos de los cuales están dirigiendo al país", apuntó.

