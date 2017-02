Mirtha Legrand festeja sus 90 años

Mirtha Legrand



Nacida como Rosa María Juana Martínez, y desde niña apodada "Chiqui", se crió entre su natal Villa Cañas y Rosario junto a sus hermanos José y Silvia (su gemela, más conocida como "Goldi"), quienes la acompañarán hoy en el festejo. En 1940 debutó en el cine, junto a su hermana, en la comedia Hay que educar a Niní, bajo el seudónimo Rosita Luque, que pronto se convertiría en Mirtha Legrand.





Tras tres décadas como uno de los íconos del cine argentino, en 1968 debutó Almorzando con Mirtha Legrand, sin dudas su trabajo más conocido y en el que ha generado momentos y frases destacados, así como varias polémicas vinculadas a comentarios políticos propios y de sus invitados, que la llevaron a cambiar de canal de emisión, como le ocurrió en 1973, o a denunciar censura, como hizo durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

"Yo he evolucionado en muchos aspectos y el público lo agradece. Esto tiene que ver con los cambios en mi modo de pensar. He tenido una apertura en mi mente, en mi cerebro. A mi edad te ponés más sensible, más observadora y más complaciente también" , dijo Legrand al diario La Nación en referencia a la vigencia de su programa y de su figura, que a pesar de su anuncio habitual "este puede ser mi último año", hasta ahora no se ha cumplido, y por su mesa siguen pasando actores, humoristas, científicos y hasta presidentes.





Legrand es además creadora de frases célebres como "no me llamen que no voy a estar", o "Como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan", que se han combinado con otras frases dichas fuera del aire, como su grito "carajo, mierda" luego de un problema técnico, para confeccionar un diccionario propio.





Si bien aseguró a Clarín - en una entrevista por su cumpleaños - no tener pendientes en su carrera y en su vida, Legrand recuerda aún como sus trabajos más destacados sus actuaciones en cine, como La patota, Bajo un mismo rostro y Claro de luna.

















Con una trayectoria de 76 años, 36 películas protagonizadas (además de obras de teatro y series televisivas), un programa que lleva 48 años al aire y la certeza de haberse convertido en una de las presencias históricas de la televisión argentina, Mirtha Legrand llegó hoy a sus 90 años de vida, un aniversario que celebrará con amigos y familia en la casa de su hija Marcela Tinayre.