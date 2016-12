Mirtha Legrand se animó a hablar de los años que cumplirá

Mirtha Legrand cumpleaños







La edad de la conductora de televisión argentina ha sido una incógnita a lo largo de sucesivas décadas porque la protagonista se negaba a revelarla. Tal era el misterio que las bromas alrededor del año de nacimiento y su longevidad se hicieron muy populares, sobre todo a través de las redes sociales.





"Yo no digo la edad ni aunque me acuesten acá y me corten en pedacitos. No digo mi edad. Aunque todo el mundo la sabe, yo no la digo", había lanzado meses atrás en uno de sus programas luego de que la actriz Nacha Guevara contara que tenía 76 años.





Pero su postura cambió ligeramente en estos días, cuando se animó a decir algo que, por descarte, revela que cumplirá 90. "Pronto, dentro de unos meses, voy a cumplir un número redondo que lo detesto, lo odio. Pero aquí estoy señores, enterita, y mientras Dios me dé salud aquí estaré", dijo la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, en un video divulgado el lunes por Canal 13 de Argentina.





Tiempo atrás se había difundido una copia de un documento brasileño de migraciones que databa de 1951 y que decía que Legrand, quien fue inscrita bajo el nombre de Rosa María Juana Martínez Suárez, nació el 23 de febrero de 1927.





Documento Mirtha Legrand.jpg

Años más tarde comenzó su carrera como actriz y ocultó su nombre bajo el seudónimo artístico de Mirtha Legrand, así como también su edad.





Legrand comenzó a actuar junto a su hermana Silvia en 1940, cuando tenía apenas 13 años, y en 1968 estrenó su programa clásico de televisión, que en un comienzo se llamó Almorzando con las estrellas y que más tarde cambió para adoptar el nombre de la diva.





Con algunas interrupciones, su ciclo siguió al aire hasta estos días. En Uruguay lo emite Canal 12.

